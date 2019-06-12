- 23:34 Руководитель СБУ Баканов объяснил российское гражданство своей жены: сеть взорвалась с новой силой
- 22:45 Спецоперация «Бастион» в Николаеве: изъяты 450 тонн контрабандных сигарет
- 22:44 Платье в стиле фламенко за 2 700 долларов и полупрозрачная блузка: Иванка Трамп впечатлила смелыми нарядами
- 22:43 Присматривает место под мавзолей: сеть насмешили фото Путина на раскопках в Кремле
- 22:16 Гламурная Кейт Миддлтон прибыла на приготовленный наркоманами и алкоголиками ужин
- 22:00 Подозреваемого в организации убийства "Сармата" вернули под стражу, но по другому делу
- 21:39 Ушибы позвоночника и сотрясение мозга: в Одессе пьяные дебоширы избили полицейских
- 21:31 Книгу группы «Информационное сопротивление» признали экстремистской в России: Тымчук указал на интересный нюанс
- 21:09 Бари Алибасов лишился близкого друга
- 20:58 «Третья сила» работает: в сети появилось видео мощного удара по блиндажу боевиков на Донбассе
- 20:42 Зеленая вода в Черном море: ученые назвали причину явления
- 20:36 Сборная Украины по гандболу в драматичном поединке уступила чемпионам мира
Платье в стиле фламенко за 2 700 долларов и полупрозрачная блузка: Иванка Трамп впечатлила смелыми нарядами (фото)
Дочь и советник президента США Дональда Трампа впечатлила смелыми нарядами, которые выбрала для деловых мероприятий. Так, на вашингтонский саммит для инвесторов SelectUSA Иванка Трамп надела эффектное розовое платье-миди в стиле фламенко от Oscar de la Renta стоимостью 2690 долларов. К нему она подобрала черный пояс и черные туфли на высоком каблуке.
Как сообщает Daily Mail, платье Иванки было из новой коллекции бренда, на которую модный дом вдохновил наряд матери Меган Маркл Дории Рэгленд, в котором та была свадьбе дочери с принцем Гарри в 2018 году.
А на заседание подкомитета американского Сената по международным отношениям Иванка надела рискованный наряд, который состоял из плиссированной юбки (под которой моментами угадывалось нижнее белье) и с виду вполне офисного стиля, но полупрозрачной блузки, через которую просвечивалась грудь — так что казалось, что «первая дочь» США забыла надеть бюстгальтер. Хотя на самом деле он все же был, но из тонкой ткани.
Ранее, как писали «ФАКТЫ». Иванка и остальные взрослые дети Трампа, посетили вместе с отцом и его женой Меланией банкет в Букингемском дворце.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».