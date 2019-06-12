Стиль жизни

Дочь и советник президента США Дональда Трампа впечатлила смелыми нарядами, которые выбрала для деловых мероприятий. Так, на вашингтонский саммит для инвесторов SelectUSA Иванка Трамп надела эффектное розовое платье-миди в стиле фламенко от Oscar de la Renta стоимостью 2690 долларов. К нему она подобрала черный пояс и черные туфли на высоком каблуке.

Как сообщает Daily Mail, платье Иванки было из новой коллекции бренда, на которую модный дом вдохновил наряд матери Меган Маркл Дории Рэгленд, в котором та была свадьбе дочери с принцем Гарри в 2018 году.

А на заседание подкомитета американского Сената по международным отношениям Иванка надела рискованный наряд, который состоял из плиссированной юбки (под которой моментами угадывалось нижнее белье) и с виду вполне офисного стиля, но полупрозрачной блузки, через которую просвечивалась грудь — так что казалось, что «первая дочь» США забыла надеть бюстгальтер. Хотя на самом деле он все же был, но из тонкой ткани.

Ранее, как писали «ФАКТЫ». Иванка и остальные взрослые дети Трампа, посетили вместе с отцом и его женой Меланией банкет в Букингемском дворце.

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