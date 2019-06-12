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Зеленое с золотом: королева Нидерландов Максима прибыла в Ирландию в удивительном наряде (фото)
Король Нидерландов Виллем-Александр со своей женой Максимой впервые со дня своей коронации в 2013 году прибыл с официальным визитом в Ирландию. В аэропорту Дублина их встретили президент страны Майкл Хиггинс и его супруга Сабина.
48-летняя королева-консорт, уроженка Аргентины, поразила ирландцев своим необычным нарядом. Максима выбрала платье-пальто зеленоватого цвета (как известно, зеленый — традиционный национальный цвет Ирландии). Талию подчеркивал золотой пояс, а на рукавах, как сообщает Daily Mail, красовались нашитые на них многочисленные золотые браслеты. Наряд дополняли шляпка в тон платью, золотистые туфли и клатч. Королева, мать троих детей, прямо-таки излучала гламур — хоть и спускалась по ржавому трапу.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», дочь Шварценеггера показала свое второе свадебное платье от Armani.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.