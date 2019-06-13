Девушка попросила провести через темный двор: в Киеве поймали группу наглых грабителей (фото)

Происшествия

В Киеве на улице Жилянской девушка, попросившая прохожего проводить ее через темный двор, заманила мужчину в ловушку, где его ограбили двое парней. Ранее во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков.

Как сообщили в столичной патрульной полиции, к правоохранителям около двух часов ночи обратился гражданин, заявивший о грабеже. По словам потерпевшего, на него в арке напали двое неизвестных, когда он стал провожать обратившуюся к нему за помощью девушку. У одного из нападавших был нож, который мужчина попытался выбить, но в это время девушка брызнула ему в лицо из газового баллончика, после чего преступная троица скрылась.

Увидев невдалеке проблесковые маячки на авто патрульной полиции, потерпевший обратился к ним за помощью. Вскоре правоохранители заметили троих людей, по описанию похожих на грабителей, которые попытались сбежать от полицейских, но были задержаны.

«Во время поверхностного осмотра у одного из задержанных патрульные обнаружили телефон заявителя, а также сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожего на наркотическое. Во время проверки лиц по полицейским базам данных инспекторы также выяснили, что задержанная девушка, которая обращалась за помощью к заявителю, находится в розыске за другие уголовные преступления», — сообщают в столичной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло крупное ограбление — в Оболонском районе столицы неизвестные похитили 500 тысяч гривен из припаркованного автомобиля.



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