Происшествия

Редкая удача: в Киеве полиции удалось настичь воров, похитивших из авто полмиллиона гривен (видео)

В четверг, 23 мая, в Киеве произошло крупное ограбление — в Оболонском районе столицы неизвестные похитили 500 тысяч гривен из припаркованного автомобиля. Напомним, под Одесской из машины, в которой сидел ребенок, украли деньги и украшения на миллион гривен.

Как сообщают «Вартові Еспресо», преступление было совершено в Киеве на ул. Малиновского. После похищения денег злоумышленники скрылись на черном Mercedes-Benz.

Полиция объявила в Киеве план «Перехват». В результате подозреваемых оперативно задержали на ул. Петра Панча, 3.

На месте событий работают следователи. Видео с места событий опубликовали киевляне в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кражах денег и вещей из припаркованных машин, а также о домушниках, которых в начале мае задержали в Киеве на Троещине.

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