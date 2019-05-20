Во Львове дети помогли полицейским задержать наглую воровку

Происшествия

Во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков. Ранее в Киеве воровка вытащила телефон из сумки женщины прямо под камерой видеонаблюдения.

Как сообщают в областной патрульной полиции, мальчик оставил свою куртку на время игры в футбол. Женщина, наблюдавшая за детьми, вытащила из кармана куртки смарт-часы и попыталась убежать. Дети, увидев это, бросились за ней вдогонку и вызвали полицию.

«Патрульные приехали через пять минут и задержали 27-летнюю львовянку. У нее обнаружили часы потерпевшего. На место ЧП вызвали маму парня и следственно-оперативную группу. Мама написала заявление», — говорится в сообщении, размещенном на страничке патрульной полиции Львовской области в социальных сетях.

Под этим постом один из интернет-пользователей написал, что похожий случай произошел с его сыном и еще одним мальчиком 17 мая. «Женщина отобрала у ребят телефоны и стала убегать. Ребята ее догнали и сумели забрать телефоны. Затем женщина их преследовала. В полицию дозвониться не удалось. Сын говорит, что воровка похожа на женщину, чье фото разместили полицейские», — написал львовянин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из супермаркетов Ровно камера зафиксировала, как женщина вынесла сумку из отдела, когда продавец отвлеклась на покупателя.

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