Шоу-бизнес

Билет на концерт группы KISS в Киеве обойдется в 5 тысяч долларов: за что такие деньги

Знаменитые американские рокеры KISS, уже почти полвека гремящие по всему миру, дадут первый и единственный концерт в Украине. Уже 16 июня музыканты обещают взорвать «Олимпийский» и показать небывалое зрелищное шоу со множеством спецэффектов. Но увидеть это может позволить себе далеко не каждый украинец. Цены на концерт поражают не менее, чем сами музыканты. Есть в продаже билеты стоимостью 5 тысяч долларов (почти 130 тысяч гривен).

Это особенная категория билетов, которые можно купить на любое выступление группы в рамках тура. Билет ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE дает его обладателю множество привилегий. После концерта он может лично пообщаться с участниками группы KISS и сделать с ними совместное фото. За такие деньги за шоу можно наблюдать из специальной технической зоны, доступ к которой имеет только команда тура. Также вип-зритель может находиться в закрытых местах, доступных только для музыкантов — выйти на сцену по специальному коридору, посидеть за барабанной установкой, прикоснуться к другим инструментам, а также побывать в гримерке музыкантов и примерить их эпатажные костюмы и огромную обувь.

Кроме того, с таким билетом можно получить сувенирную продукцию группы с автографами, пожизненное участие в фан-клубе KISS ARMY, доступ в специальную лаунж-зону с VIP-баром, VIP вход на все концерты группы в сопровождении официального представителя.

Привилегий действительно немало, но стоимость билетов все равно шокирует. Таких дорогих билетов на киевские концерты еще не было. Кстати, уже продано 25 тысяч билетов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MONATIK представил свой первый, невероятный концерт на «Олимпийском».

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