Украина

Зеленский встретится с Меркель: что об этом известно

В правительстве Германии назвали ориентировочную дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Зеленским 18 июня в Берлине. Ранее в СМИ появились предположения о готовящейся встрече Зеленского с Путиным.

В этот же день президента Украины ждет встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Канцлер тоже примет Зеленского в этот день», — сказал Зайберт в комментарии Интерфакс-Украина.

Эта встреча состоится в президентской резиденции в Берлине Бельвю.

В свою очередь в Администрации президента Украины сообщили, что 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в апреле Зеленский уже встречался с Макроном в Париже — эту встречу для него организовала команда бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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