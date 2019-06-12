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Зеленский встретится с Меркель: что об этом известно
В правительстве Германии назвали ориентировочную дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Зеленским 18 июня в Берлине. Ранее в СМИ появились предположения о готовящейся встрече Зеленского с Путиным.
В этот же день президента Украины ждет встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Канцлер тоже примет Зеленского в этот день», — сказал Зайберт в комментарии Интерфакс-Украина.
Эта встреча состоится в президентской резиденции в Берлине Бельвю.
В свою очередь в Администрации президента Украины сообщили, что 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, в апреле Зеленский уже встречался с Макроном в Париже — эту встречу для него организовала команда бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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