Происшествия

Наживались на аренде квартир: в Киеве мошенницы обманули с полсотни человек

В Киеве две предприимчивые девушки под видом сдачи жилья в аренду обманывали людей, желавших снять квартиру, и присваивали их деньги. Ранее в столице мошенник сдал арендованную им квартиру нескольким людям и, взяв предоплату, скрылся с деньгами.

Как сообщают в полиции Киева, правоохранители доказали причастность двух столичных аферисток к 45-ти преступным эпизодам. Злоумышленницы (26 и 20 лет) предлагали сдачу квартир в аренду через Интернет, размещая там объявления с выгодными для арендаторов условиями. Люди, согласившиеся на это предложение, подписывали договора, вносили предоплату за первый месяц аренды, но, приезжая по адресу, никого в квартире не находили. С похожими заявлениями в Шевченковское управление столичной полиции обратились около 50 человек.

Правоохранители установили, что подобным образом аферистки действовали в течение двух лет. В офисном помещении, где они работали, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны.

Заведено уголовное производство по статье о мошенничестве, злоумышленницам сообщено о подозрении. Им грозит тюремный срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове полиция вместе со спецназом задержала группу «черных риелторов», которые присвоили, как минимум, 10 квартир и перепродали их.

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