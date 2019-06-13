"1+1" отказали в прокате сериала "Сваты": что произошло

Общество

После того, как суд разрешил показ в Украине сериала «Сваты» от компании «Квартал 95», экспертная комиссия Госкино отказала телеканалу «1+1» в выдаче повторного прокатного удостоверения на его второй сезон.

Как сообщает «Детектор медиа», у членов экспертной комиссии к сериалу было несколько претензий. Так, Мария Гурская (программный директор канала «Эспрессо») отметила, что в сериале надписи на госучреждениях сделаны по-русски, а некоторые вывески — по-украински, что создает впечатление об интеграции Украины в российское пространство. Также, по ее мнению, сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит «деревенщиной» по сравнению с семьей с русской фамилией. Мария Гурская отметила, что в случае перемонтирования второго сезона, комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

А Сергей Оснач (представитель общественного движения «Відсич») поинтересовался у представителей «1+1», волнует ли их, как воспримут семьи участников АТО и пострадавших в войне сериал, в которому одну из главных ролей исполняет «путинец» Федор Добронравов.

Также сообщается, что члены экспертной комиссии заверили представителей «1+1», что никогда не испытывали давления от председателя Госкино или других работников ведомства и даже между собой не обсуждают экспертные решения. А сам руководитель Госкино Филипп Ильенко добавил, что официальное решение Госкино опубликуют 13 июня и что иного решения, как не продлевать прокатное удостоверение на второй сезон «Сватов», не будет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Службы безопасности Украины, запретивший въезд в страну гражданину России Федору Добронравову. Нахождение в «черных списках» Минкульта актера, по закону о Госкино, влечет за собой отказ в выдаче или прекращение действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с его участием. Решение СБУ опротестовали «Телерадиокомпания студия 1 + 1» и ООО «Киноквартал».

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