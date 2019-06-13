Украина и Польша совместно разработают космическую ракету

Украина

ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля ведет переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил генеральный директор КБ Александр Дегтярев. Напомним, на декабрь 2019 года в США запланирован запуск первой частной украинско-американской космической ракеты.

Он уточнил, что речь идет о сотрудничестве в области создания ракет малого класса, которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

Также он отметил, что в этом вопросе Украина заручилась «теоретической» поддержкой ЕSA (Европейское космическое агентство) и ожидают, что после присоединения Украины к странам-участникам агентства доля экспорта космических услуг в ЕС существенно вырастет (по итогам 2018 года доля экспорта КБ «Южное» в интересах стран ЕС составила около 10%).

Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года в США состоялся успешный запуск ракеты-носителя Antares, в создании которой участвовали украинские специалисты. Основную конструкцию первой ступени разработали в конструкторском бюро «Южное», а в изготовлении принимали участие несколько украинских предприятий.

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