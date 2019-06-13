У известного нардепа родились сразу двое детей (фото)

Украина

У народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии) в четверг, 13 июня, родилась двойня. Об этом счастливый отец сообщил в Facebook.

По его словам, сыновей ему родила вторая жена — Анастасия Байбородина

«Сегодня у нас с Anastasia Baiborodina родилось двое козаков! Любимая, благодарю тебя безмерно за это неимоверное счастье», — написал депутат, опубликовав семейное фото, сделанное незадолго до родов.

У депутата уже есть 10-летняя дочь Роксолана от совместного брака с Анной Буткевич. В свое время мужчина долго судился за право видеться с ребенком, обвиняя семью жены в вымогательстве огромных алиментов.

Напомним, в 2019 году стали родителями сразу несколько народных депутатов. Так, в апреле новорожденного сына показала нардеп Наталья Королевская, в марте у народных депутатов Украины Алены Кошелевой (фракция Радикальной партии) и Давида Макарьяна («Блок Петра Порошенко») родилась дочь, а в январе отцом снова стал народный депутат Евгений Дейдей.

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