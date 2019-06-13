Одноклубник Ярмоленко рассказал о тяжелой болезни маленького сына (фото)

Спорт

27-летний Джек Уилшир, полузащитник английского «Вест Хэма», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, поведал, через какие семейную драму довелось ему пройти пару лет назад, что едва не заставило футболиста завершить карьеру.

«Это случилось года три назад, я получил очередную травму на тренировке. Когда вернулся домой, мой сын внезапно лежал на полу с приступом. Это происходило снова и снова, каждый день на протяжении трех или четырех месяцев. Были моменты, когда мы мчались в больницу посреди ночи.

Мы с женой не спали по ночам, потому что приступы чаще случались в это время. Мы укладывали ребенка спать, но сами не спали, потому что боялись за него. Я просто забыл про футбол. Помню, как сказал жене: «Не уверен, что вернусь на поле».

С женой Андриани Майкл и двумя детьми - сыном Арчи и дочерью Дилайлой

В такие моменты понимаешь, что футбол — не вся жизнь. Я очень благодарен Арсену Венгеру (тренер «Арсенала» с 1996-го по 2018-й. — Авт.) за то, что он дал мне столько времени, сколько было нужно. Он сказал: «Разбирайся с лечением сына, сколько бы на это ни ушло времени».

В это время я просто махнул рукой на восстановление после травм. Мне было все равно, что творится вне семьи. К счастью, сейчас с Арчи все в порядке. Спасибо врачам. Никогда нельзя сдаваться, поэтому моя цель — вернуться в футбол и играть как можно дольше", — разоткровенничался полузащитник в документальном фильме о себе.

Уилшир души не чает в сыне

Отметим, что Уилшир является воспитанником лондонского «Арсенала», за который выступал с 2008 по 2018 год (с небольшими перерывами на аренду в «Болтон» и «Борнмут»), выиграв вместе с «канонирами» два Кубка Англии и один Суперкубок страны. Летом 2018 года подписал контракт с «Вест Хэмом», за который провел всего семь матчей в прошедшем сезоне премьер-лиги. В составе сборной Англии в 2010—2016 годах провел 34 матча, забил два мяча.

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Фото Getty Images

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