Здоровье

Из-за искривленной носовой перегородки человек не может нормально дышать носом и болеет гайморитом

Многие люди слышат от лор-врача, что у них искривлена носовая перегородка. В одних случаях это требует лечения, в других — нет.

— Иногда даже при сильно выраженном дефекте человек не жалуется на ухудшение носового дыхания, хорошо спит ночью, его не беспокоят отиты или гаймориты, — рассказывает отоларинголог Института отоларингологии НАМН Украины кандидат медицинских наук Иван Гринько. — Однако бывает, что и при небольшом искривлении дыхание носом затруднено, часто воспаляются придаточная пазуха или ухо. Человек вынужден постоянно пользоваться сосудосуживающими каплями, что небезопасно. Тогда требуется операция — септопластика.

— Иногда после вмешательства снова возникают проблемы с носоглоткой, и человек считает, что операция была неэффективной.

— Это заблуждение. Перегородка в передних отделах состоит из хрящевой ткани, в глубоких — из костной. Удаленные кривой хрящ или фрагмент деформированной кости не восстановятся. Но носовое дыхание может нарушиться и по другим причинам. Например, из-за того, что полость носа и придаточных пазух заполнили полипы или развилась аллергия, при которой регулярно отекает слизистая. Чтобы найти причину жалоб, нужно провести эндоскопическое обследование с помощью крошечной видеокамеры.

— Что грозит пациенту, который по каким-то причинам отказался от операции?

— Из-за того, что он вынужден дышать через рот, организм испытывает кислородное голодание — гипоксию. Со временем растягивается мягкое небо и возникает храп, который опасен развитием апноэ — остановкой дыхания во сне. Человек не высыпается, встает разбитым, вялым. При постоянной гипоксии ухудшается мозговая деятельность, может снижаться концентрация внимания. Еще один момент: постоянное использование сосудосуживающих капель ухудшает состояние носовых раковин, может провоцировать повышение артериального давления.

— Как лечиться, если обследование показывает, что в гайморовой пазухе есть кусочек пломбировочного материала?

— Его нужно удалять, ведь на инородном теле образуется грибок (мицетома), который распространяется по всей пазухе, иногда разрушая ее стенки. Пациентов беспокоят постоянное выделение гноя, неприятный запах из носа. Люди порой боятся операции, но ни один препарат не может вывести мицетому из пазухи.



Какие причины искривления носовой перегородки? Кому нужно удалять миндалины? Можно ли с помощью микрохирургической операции улучшить слух? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 18 июня, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Игоревич Гринько. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 июня

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