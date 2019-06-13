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«Похороним ваших близких»: на оккупированном Донбассе людям запретили копать могилы
Жителям оккупированной части Донецкой области запретили самостоятельно копать могилы. Соответствующее объявление сфотографировал переселенец из оккупированного города Енакиево, недавно побывавший на своей малой родине.
Автор снимка выделил в объявлении детали, показавшиеся ему «забавными». Запрещая копать могилу, боевики ссылаются на… статью 10: «Предоставление ритуальных услуг и изготовление предметов ритуальной принадлежности» Закона Украины «О погребении и похоронном деле». Также автор обратил внимание и на телефон горячей линии «государственных» поставщиков ритуальных услуг: «200».
«Услуги в цене выросли, — рассказал вынужденный переселенец из Енакиево. — Знакомый недавно похоронил отца, и самые рядовые похороны без оркестра вместе с поминальным ужином на 20 человек в скромном кафе (на самом деле это бывшая рабочая столовая закрытого предприятия) обошлись ему в 40 тысяч российских рублей — это более 16 тысяч гривен.
В связи с тем, что многие покинули оккупированные города, в интернете и по дороге к кладбищу появилось немало объявлений: «Поухаживаю за могилкой». Расценки разные: от 200 до 2000 рублей (80−800 грн. — Авт.). Дешевле — за визит, дороже — если нужно и памятник поправить. Это цена за саму услугу, без учета стоимости материалов и расходов работника на транспорт.
Видел и объявления: «Похороним ваших близких». Это услуга для «невъездных» — тех, кого ищут местные силовики или «МГБ» за патриотическую позицию, например, которую человек успел обнародовать в 2014 году. Или для тех, кто просто не имеет возможности приехать на похороны самых близких, потому что улетел на ПМЖ за границу. Сколько это стоит, не интересовался. Зато спросил о стоимости услуг проводника на кладбище, где могут быть взрывоопасные предметы: от 200 до 400 рублей (80−160 грн. — Авт.)".
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о «похоронном» скандале в России. К зданию правительства Самары принесли гроб с покойником, которого не могли похоронить две недели. Местная ритуальная мафия требовала за свои услуги неподъемную сумму и не позволяла «конкурентам» копать могилу за меньшие деньги. В конце концов вдова была вынуждена похоронить мужа за чертой города, в соседнем поселке.
Фото предоставлено собеседником
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...