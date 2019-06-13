Происшествия

Киевлянка умерла в больнице, так и не дождавшись своей очереди к врачу

В четверг, 13 июня, в Киеве в очереди к врачу умерла пожилая женщина. Ранее в Кременчуге Полтавской области в городской больнице умер годовалый ребенок. Мальчика лечили от желудочно-кишечной инфекции, а причиной смерти стал отек головного мозга.

Киевская трагедия произошла в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района, по адресу улица Гарматная, 36. Женщина ждала в очереди к врачу.

Как сообщает «Информатор», в какой-то момент ей стало плохо и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

По словам родных, у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость.

Родственники вызывали «скорую», но она отказалась приехать на их вызов и на звонки сотрудников самой поликлиники.

На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве по улице Ромена Роллана обнаружили на лестничной клетке мертвого мужчину, который перед трагедией, несмотря на недомогание, отказался от помощи медиков. Также сообщалось, что четверо волынских студентов-медиков оказали первую помощь мужчине, у которого в электричке остановилось сердце.

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