Происшествия

Киевлянин отказался от помощи медиков и умер на лестничной клетке: детали и фото жуткого ЧП

В пятницу, 24 мая, жильцы дома по улице Ромена Роллана около полудня обнаружили на лестничной клетке мертвого мужчину. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

Как рассказали соседи погибшего, несколько часов назад ему стало плохо, на дом вызывали «скорую». Однако мужчина отказался от помощи медиков.

Обстоятельства странной смерти выясняют правоохранители. В углу на лестничной площадке стояли кроссовки погибшего.

Под ними обнаружили кровавые следы, а внутри одной кроссовки лежал окровавленный пакет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичной полиции.

Недавно в Киеве произошла еще одна необъяснимая трагедия. Как сообщали «ФАКТЫ», на Березняках в квартире нашли мертвых взрослых и истощенного двухлетнего ребенка.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Запорожье неадекват напал на бригаду «скорой». А в столице пациент выпрыгнул с 9-го этажа Больницы скорой помощи.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО специально для «ФАКТОВ»



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