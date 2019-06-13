- 16:21 В Киеве закрыли стеклянный мост: названа причина
- 16:14 В Киеве и области ухудшится погода: чего ожидать
- 16:13 Российский военный выдал участие своей бригады в захвате Крыма
- 16:11 Криштиану Роналду – лишь 20-й: названы самые дорогие футболисты мира
- 15:55 Море под запретом: оккупанты в Крыму не пускают людей на пляжи
- 15:45 В кафе под Киевом на подростков напали с ножом: видео с места происшествия
- 15:44 Селфи на крыше поезда: под Одессой девушка получила ожоги 65% тела
- 15:22 Оля Фреймут показала откровенное фото
- 15:18 ЕС готовит Путину неприятный сюрприз за выдачу российских паспортов на Донбассе
- 14:59 Партия Зеленского "Слуга народа" показала полный список своих кандидатов в Верховную Раду
- 14:51 У пассажиров возникли проблемы с покупкой билетов на поезда "Укрзалізниці" онлайн: что происходит
- 14:35 Владимир Ивасюк повеситься не мог: всплыли новые детали резонансного дела
Оля Фреймут показала откровенное фото
Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно блеснула фигурой в шикарных кружевных нарядах, порадовала подписчиков в Instagram новым пикантным фото.
Судя по комментариям к опубликованному снимку, ведущая сделала его после тренировки в зале.
В кадре Ольга на злобу жаркого дня предстает практически топлес, сидя в автомобиле.
«Не просто жди, чтобы случилось то, чего хочешь. Сначала действуй», — поделилась Ольга своим жизненным кредо в комментарии к опубликованному фото.
«Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження — спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення — спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор — спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій.» Генім Сунім — найвідоміший філософ соціальних мереж, книга «Усе побачиш, коли пригальмуєш». @snowdrop_publishing фото @sashasamsonova
Многие поклонники отметили шикарную физическую форму своей любимицы, которая воспитывает двух дочерей и сына от первого и второго браков.
«Оля, красотка. Некоторые и в 30 так не выглядят. Шикарная женщина», — написал пользователь marko.
Напомним, ранее Фреймут поразила подписчиков удивительным сходством со старшей дочерью Златой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!