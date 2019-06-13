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Шоу-бизнес

Оля Фреймут показала откровенное фото

15:22 13 июня 2019 591
Оля Фреймут показала откровенное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно блеснула фигурой в шикарных кружевных нарядах, порадовала подписчиков в Instagram новым пикантным фото.

Судя по комментариям к опубликованному снимку, ведущая сделала его после тренировки в зале.

В кадре Ольга на злобу жаркого дня предстает практически топлес, сидя в автомобиле.

«Не просто жди, чтобы случилось то, чего хочешь. Сначала действуй», — поделилась Ольга своим жизненным кредо в комментарии к опубликованному фото.

«Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження — спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення — спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор — спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій.» Генім Сунім — найвідоміший філософ соціальних мереж, книга «Усе побачиш, коли пригальмуєш». @snowdrop_publishing фото @sashasamsonova

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Многие поклонники отметили шикарную физическую форму своей любимицы, которая воспитывает двух дочерей и сына от первого и второго браков.

«Оля, красотка. Некоторые и в 30 так не выглядят. Шикарная женщина», — написал пользователь marko.

Напомним, ранее Фреймут поразила подписчиков удивительным сходством со старшей дочерью Златой.

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