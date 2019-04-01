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Оля Фреймут впервые показала младшую дочь (фото)
Известная телеведущая Оля Фреймут, блеснувшая фигурой в шикарных кружевных нарядах, порадовала поклонников новыми снимками в сети. Звезда впервые показала фото младшей дочери Евдокии, которой летом исполнится два годика. Фреймут поделилась в Instagram, как малышка собирается в садик. Девочка одета в модную розовую пачку, белые колготки и кофточку.
«Утренний момент. Евдокия собирается в садик», — написала Оля под милым фото.
Поклонники оставляют под постом комплименты, называя девочку маленькой принцессой, и отмечают, что Евдокия очень похожа на звездную маму.
Напомним, Фреймут также воспитывает 13-летнюю дочь Злату Митчелл от первого брака. Девочка самостоятельно ведет страницы в социальных сетях, делится своими успехами. В браке с продюсером Владимиром Локотко Оля родила сына Валерия, которому в мае исполнится три года, и дочь Евдокию. Ранее она публиковала редкие семейные кадры, но при этом лицо девочки рассмотреть было невозможно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ведущий Сергей Притула вспомнил, как его «кинула» Оля Фреймут.
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