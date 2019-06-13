Украина

Море под запретом: оккупанты в Крыму не пускают людей на пляжи (фото)

В аннексированном Крыму в разгар курортного сезона продолжают закрывать свободный доступ на пляжи. О возмутительном поведении оккупантов в Ялте, Гурзуфе и в Саках. Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.

По ее словам, аргументы «властей» до смешного одинаковы — «ходят тут всякие».

«В Саках закрыли проезд к очередному пляжу. Народ трясется, капец. Кто к бунту подстрекает, кто Путину пишет… От места рождения зависит», — прокомментировала блогер фото нового забора на очередном пляже.

Аналогичная ситуация отмечается также в Ялте.

Блогер также опубликовала скрин записи в паблике Гурзуфа, автор которой отметила, что перед перекрытием доступа в бухту Чехова был закрыт свободный проход на пляжи Артека, Кипарисного, и пляж «Гуровские камни».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Крыму российское Минобороны захватило популярный пляж в Севастополе, обнесли колючей проволокой и начали строительство, которое продлится до конца летнего сезона-2019.

Попытавшаяся оправдать военных Путина экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская получила жесткий отпор в сети.

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