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Море под запретом: оккупанты в Крыму не пускают людей на пляжи (фото)
В аннексированном Крыму в разгар курортного сезона продолжают закрывать свободный доступ на пляжи. О возмутительном поведении оккупантов в Ялте, Гурзуфе и в Саках. Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.
По ее словам, аргументы «властей» до смешного одинаковы — «ходят тут всякие».
«В Саках закрыли проезд к очередному пляжу. Народ трясется, капец. Кто к бунту подстрекает, кто Путину пишет… От места рождения зависит», — прокомментировала блогер фото нового забора на очередном пляже.
Аналогичная ситуация отмечается также в Ялте.
Блогер также опубликовала скрин записи в паблике Гурзуфа, автор которой отметила, что перед перекрытием доступа в бухту Чехова был закрыт свободный проход на пляжи Артека, Кипарисного, и пляж «Гуровские камни».
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Крыму российское Минобороны захватило популярный пляж в Севастополе, обнесли колючей проволокой и начали строительство, которое продлится до конца летнего сезона-2019.
Попытавшаяся оправдать военных Путина экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская получила жесткий отпор в сети.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?