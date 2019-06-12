Жара немного спадет: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карта)

Общество

«Господи, выключи солнце», — пел Андрей Макаревич в рок-опере Александра Градского «Стадион». Похоже, украинцам впору ему подпевать — несмотря на периодические дожди и даже грозы почти по всей стране, осадки слишком незначительны, чтобы сбить жару. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже объявила о наивысшей (5-го класса) пожарной опасности на большей части территории Украины.

В четверг, 13 июня, в Украине ожидается +29−33 градуса днем и +16−21 ночью. В большинстве регионов — переменная облачность без осадков. Лишь в Крыму, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны небольшие дожди и грозы.

В пятницу, 14 июня, сухо будет уже на всей территории страны. Температурный режим не изменится.

В субботу, 15 июня, жара снизится на пару градусов на востоке страны. От Закарпатья до Винницы, а также на севере от Житомира до Сум возможны небольшие дожди с грозами.

В воскресенье, 16 июня, осадки ожидаются в западных областях Украины, но жару они собьют лишь на градус-другой. В то же время на востоке и юге температура опять поднимется. Жарче всего — до +34 градусов, будет в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ночные температуры также поднимутся на юге — до +20−23 градусов.

В понедельник, 17 июня, дожди с запада распространятся до Житомира и Винницы. По всей стране немного снизятся дневные температуры.

— На следующей неделе температурный режим, да и погодные условия в целом, существенно не изменятся. Лишь с 18−19 июня в западных областях температура снизится на 3−5 градусов. Возможно, будет немного больше дождей — в западных, центральных и северных регионах. На востоке и юге осадков не ожидается, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», небольшие дожди 12−13 июня прогнозировал народный синоптик Леонид Горбань. В середине месяца, по его расчетам, будет сухо и жарко (до +35 градусов). 16−18 июня в некоторых регионах возможны сильные дожди с градом, которые принесут небольшое похолодание, которое продержится до конца месяца. Но жара выше +30 градусов вернется уже к 6—7 июля. Жаркую середину июня и небольшое похолодание из-за дождей в конце второй — начале третьей декады прогнозирует и народный синоптик Владимир Деркач.

Карты прогноза погоды с сайта Укргидрометцентра

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