- 14:03 Киевлянка умерла в больнице, так и не дождавшись своей очереди к врачу
- 13:55 Скоро отменят распад СССР: в сети активно шутят про решения Барышевского суда
- 13:54 В США переименовали Киев
- 13:44 Львовский авиазавод оштрафовали на 3 миллиона гривен за непоставленные истребители
- 13:37 Как менялся мир соцсетей за последние десятилетия: появилось яркое видео
- 13:24 В Киеве "похолодает" до +29: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 13:20 Цены на нефть взлетели после атаки на танкеры у побережья Ирана
- 13:14 Вынесла на себе: погибшая в пожаре в одесской психбольнице медсестра спасла 52 человека
- 13:08 Жара наступает: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30
- 13:01 Сепаратистов вылавливали по подвалам: боец "Азова" рассказал, как удалось освободить Мариуполь
- 12:48 Гордон рассказал, чем его впечатлил Дудь
- 12:48 Стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже небоскреба в Чикаго треснул под ногами туристов
В Киеве "похолодает" до +29: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в Украине синоптическая ситуация особо не изменится — по-прежнему будет жарко.
«Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до +27+32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня + 30 + 35 градусов», — пишет в своем метеоблоге синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе, а к 19−20 июня осадки распространятся на северную часть Украины и Харьковскую область.
В Киеве в течение 13−16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +30+33 градусов. Жарко будет и в начале следующей недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается понижение дневной температуры до + 27 + 29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди .
«Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней. Жара вместе с летом так быстро проходит. Давайте не жаловаться, а наслаждаться», — пишет Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал «Жара немного спадет: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карта)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»