Общество

В Киеве "похолодает" до +29: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Украине синоптическая ситуация особо не изменится — по-прежнему будет жарко.

«Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до +27+32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня + 30 + 35 градусов», — пишет в своем метеоблоге синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе, а к 19−20 июня осадки распространятся на северную часть Украины и Харьковскую область.

В Киеве в течение 13−16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +30+33 градусов. Жарко будет и в начале следующей недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается понижение дневной температуры до + 27 + 29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди .

«Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней. Жара вместе с летом так быстро проходит. Давайте не жаловаться, а наслаждаться», — пишет Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал «Жара немного спадет: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карта)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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