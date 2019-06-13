Происшествия

Чудом остался жив: в Хмельницкой области мужчина забил себе в голову два гвоздя

В Хмельницкой областной клинической больнице провели операцию по извлечению из головы мужчины двух гвоздей, которые он сам себе забил в состоянии суицидального аффекта. Напомним, в Одессе молодая женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна многоэтажки. Подобная история произошла в Новояворовске Львовской области с молодой девушкой.

Как сообщает местное издание Єye.ua, 64-летнего хмельничанина в больницу привезли родственники. В голове у него на глубине до 4,5 сантиметров находились два металлических гвоздя.

Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой — в лоб.

По словам медиков, пациент «родился в рубашке» — гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью.

Хирурги считают, что с медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны.

Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Сейчас хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

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