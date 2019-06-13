26.30 / 26.57 29.62 / 30.06
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Чудом остался жив: в Хмельницкой области мужчина забил себе в голову два гвоздя

17:13 13 июня 2019 150
врачи
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницкой областной клинической больнице провели операцию по извлечению из головы мужчины двух гвоздей, которые он сам себе забил в состоянии суицидального аффекта. Напомним, в Одессе молодая женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна многоэтажки. Подобная история произошла в Новояворовске Львовской области с молодой девушкой.

Как сообщает местное издание Єye.ua, 64-летнего хмельничанина в больницу привезли родственники. В голове у него на глубине до 4,5 сантиметров находились два металлических гвоздя.

Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой — в лоб.

По словам медиков, пациент «родился в рубашке» — гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью.

Хирурги считают, что с медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны.

Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Сейчас хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о диком случае суицида в Херсонской области. Молодой мужчина поднес электропилу к шее, и острые зубцы повредили кровеносные сосуды. Херсонец истек кровью за считанные минуты, задолго до прибытия врачей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины