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«Публичная клевета»: в России хотят запретить сериал «Чернобыль» от HBO
В России могут закрыть доступ к просмотру мегапопулярного во всем мире телевизионного сериала «Чернобыль». Соответствующее ходатайство в Роскомнадзор подали представители партии «Коммунисты России».
Основные доводы коммунистов — сериал, который они называют «гадостным», является ничем иным, как «идеологической манипуляцией», призванной «опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей».
«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ», — заявил лидер партии Сергей Малинкович.
Пользователи сети едко прокомментировали эти планы.
«Шедеврально! „Коммунисты России“ потребовали запретить сериал „Чернобыль“ за демонизацию советской власти Они также требуют возбудить против режиссера и сценариста дело о клевете. Мало того что эти недобитки не подверглись, как и фашизм, осуждению, так они еще и рот открывают!», — не сдержал возмущения в Twitter пользователь Krychek.
«Хорошо бы переселить коммунистов в Чернобыльскую зону. Пусть там живут. И на своей шкуре испытывают последствия решений партийных му*аков с их людоедской идеологией», — предложил пользователь с ником Русская рулетка.
Мини-сериал «Чернобыль» начал выходить на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о первой катастрофе с мирным атомом в мире, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Украинские телезрители смогут увидеть сериал 18−20 июня. А через некоторое время в Киеве может появиться новый туристический маршрут в зону отчуждения с посещением мест, связанным с Чернобылем и показанным в сериале.
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