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В деле харьковских каннибалов внезапно появился новый свидетель
В деле харьковчан, отца и сына Костюковых, которые убили и съели экс-правоохранителя еще в прошлом году, появился еще один свидетель.
По словам прокурора Оксаны Карнаух, новому свидетелю-сокамернику обвиняемых известны какие-то обстоятельства в данном производстве. О них он расскажет во время судебного разбирательства.
Как сообщает местное издание «Объектив», во время судебного заседания был подан иск на полмиллиона гривен. Их требует от обвиняемых жена экс-милиционера как возмещение морального вреда для ее сына.
Обвиняемые Костюковы с иском не согласны, утверждая, что экс-милиционер был брошенный.
По данным издания, сейчас всю вину в убийстве берет на себя отец, выгораживая сына. При этом Костюков-старший факт каннибализма полностью отрицает.
Адвокат обвиняемых настаивал на домашнем аресте для его подзащитных. Но суд оставил мужчин еще на два месяца в следственном изоляторе.
Напомним, тело 45-летнего бывшего работника органов внутренних дел, который считался пропавшим без вести, нашли расчлененным 11 октября 2018 года в Немышлянском районе Харькова. В доме у местных жителей, на след которых вышли правоохранители, полицейские обнаружили голову убитого, которые отец и сын хранили на балконе. На допросе следователи поинтересовались у задержанных, почему с головы жертвы были срезаны мягкие ткани. Старший из подозреваемых утверждает, что все манипуляции с телом производились, чтобы скрыть следы преступления, а сын сказал, что его отец практиковал каннибализм.
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