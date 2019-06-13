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Шоу-бизнес

Ну и ножки: Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото

17:42 13 июня 2019 50
Леся Никитюк
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» и «Кто сверху?» на Новом канале Леся Никитюк, сверкнувшая недавно голой попой в прозрачном наряде в Барселоне, снова порадовала поклонников пикантным фото. Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует на берегу реки лишь в одном экстремально коротком платье-пиджаке. Наряд едва прикрывает ягодицы Леси и открывает ее длинные стройные ножки.

«Жду лайк», — коротко подписала откровенный снимок Никитюк.

Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив ее шикарную фигуру и ноги.

«Ой, Лесюня, юбочку потеряла!», «Ну и ножки! Завидуйте!», «Ноги нереально классные здесь!», «Шикарная», «Красотка длинноногая! Только надо бы или пиджак снять, или что-нибудь еще из одежды добавить», — пишут комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что телеведущая Ольга Фреймут удивила откровенным образом.

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