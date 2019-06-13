Происшествия

На шахте в Донецкой области произошло смертельное ЧП: детали трагедии

В среду, 12 июня, на шахтоуправлении «Покровское» в Донецкой области погибли два горняка. Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления.

«В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая на шахте «Лесная» во Львовской области произошел обвал породы, в результате аварии погибли двое рабочих.

В апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» погибла смена — 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

В начале июня в районе оккупированного Снежного (Донецкая область) в шахте от недостатка кислорода погибли два горняка.

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