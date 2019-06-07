Украина

"Просто не вышли на поверхность": в оккупированном Снежном произошла трагедия на шахте

В районе оккупированного Снежного (Донецкая область) в шахте погибли два горняка, которые, похоже, просто задохнулись. Ранее сообщалось о гибели двух шахтеров на шахте «Лесная» № 6, расположенной в селе Слипец Сокальского района Львовской области.

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer. Он приводит сводку «МЧС ДНР», в которой сообщается о том, что два шахтера «не вышли на поверхность» и что содержание кислорода в выработке составляло всего лишь 6 процентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мини-шахте «Схидкарбон» на неподконтрольной Украине территории Луганской области прогремело не менее пяти мощных взрывов, при этом руководство шахты отклонило вариант обращения за помощью в украинский Лисичанск. Это замедлило операцию по спасению шахтеров — вся смена горняков в составе 17 человек погибла.

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