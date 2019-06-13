Происшествия

В Польше авто с украинцами влетело в дерево: есть погибшие

В среду, 12 июня, в польском уезде Мендзыжеч (Любушское воеводство) на дороге местного значения попал в ДТП легковой автомобиль с украинцами. В результате аварии три человека погибли, один был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Ранее в Польше в ДТП пострадали две украинские студентки.

Как сообщает «Польское радио», ДТП в Мендзыжече произошло вечером после 17:00 на локальной дороге между Пщевом и Новым Гожицком. Причины выясняются.

«По неизвестным причинам водитель „Опель Астра“ потерял контроль над автомобилем, выпал с пути и ударил дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое оставшихся в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции», — пишет ресурс.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет.

«Четвертый участник аварии — 19-летний парень — находится в больнице в Гожув Велкопольский, его состояние очень тяжелое», — говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время в Польше участились случаи ДТП, в которые попадают украинцы. Так, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве в аварии погибли двое граждан Украины. Они сидели на правой стороне авто, врезавшегося в дерево.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Польше, на дороге между Краковом и Катовице, загорелся пассажирский автобус сообщением Киев-Прага.

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