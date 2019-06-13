Происшествия

В Мариуполе у автобуса на ходу отвалились колеса: фото с места происшествия

В четверг, 13 июня, в Мариуполе произошло ЧП с маршрутным автобусом. Ранее в Житомире у маршрутки прямо на ходу отвалились два колеса, одно из которых врезалось в легковой автомобиль.



Как сообщает местный сайт 0629, около 11:00 на пр. Металлургов, в районе бывшего ночного клуба «Клеопатра» маршрутное такси № 118 на ходу потеряло колеса.

В момент происшествия в машине находились пассажиры. К счастью, они не пострадали.

На место ДТП прибыла аварийная служба. Сейчас решается вопрос относительно дальнейшей судьбы маршрутки.

Подобные ЧП со старыми машинами, которые работают в режиме маршрутных такси, часто происходят и в других городах.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве у маршрутки № 587, которая остановилась, чтобы высадить пассажиров, отпала дверь. У киевской маршрутки 529 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Вербицкого в Киеве на ходу отпали двери. Отпавшие двери на место поставили пассажиры вместе с водителем. После этого автомобиль отправился дальше по маршруту.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter