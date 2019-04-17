Происшествия

В Житомире у маршрутки на ходу отвалились сразу два колеса (фото)

В Житомире у маршрутки прямо на ходу отвалились два колеса, одно из которых врезалось в легковой автомобиль. Ранее в сети показали фото киевской маршрутки № 401, которая из-за неровностей асфальта вынуждена ехать, цепляя его «бюрхом».

Об этом сообщил замначальника КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Максим Манухин, разместивший фото с места ЧП на своей страничке в социальных сетях. «Прямо на ходу отрываются два колеса. Водитель легковушки в шоке. Вот такие „Газели“. А еще проезд хотят по космическим ценам», — написал он в Facebook.

Как сообщает «Житомир.Инфо», одно из оторвавшихся колес врезалось в стоящую Mazda, а за вторым укатившимся побежал водитель маршрутки. В то же время перевозчик, обслуживающий маршрут № 10, на котором произошло ЧП, заявил, что о происшествии ему известно и что, к счастью, во время аварии никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Шепетовка (Хмельницкая область) 63-летняя пассажирка, решившая опереться на неплотно закрытую дверь, выпала из маршрутки и так ударилась, что впала в кому.

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