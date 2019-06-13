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Происшествия

В Днепре устроили самосуд над мужчиной, который воровал телефоны у детей

19:39 13 июня 2019 333
мужчина, воровавший телефоны в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре задержали с поличным мужчину, отбиравшего у детей мобильные телефоны. Об сообщается в Facebook на странице Типичный Тополь. Ранее в Шевченковском районе Киева полицейские задержали ранее судимого мужчину, который также отнимал у детей мобильные телефоны.

В Днепре неделю назад мужчину уже ловили жители областного центра и сильно избили его. Видео происшествия опубликовано на той же странице. На ролике видно, как окровавленный мужчина сидит под забором, а его защищают две пенсионерки, вступив в словесную перепалку с совершившими самосуд гражданами.

«Узнали? Это тот самый черт, который воровал на Тополе и был задержан. Так вот, это видео где-то недельной давности, он также обокрал подростка, и сразу был пойман. Была проведена профилактическая „беседа“, после вызвана полиция. Самое странное и интересное в этой ситуации, что люди вокруг начали заступаться и выражать своё недовольство в отношении тех, кто задержал и провел „беседу“. А если вернутся в настоящее время, вчера он снова был пойман, и скорее всего, отпущен, и возможно уже сегодня, снова будет работать!» — подпись под видео.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля в Хмельницком вооруженный грабитель прямо в здании школы отобрал у двух мальчиков 11 и 12 лет мобильные телефоны. Задержать его смог учитель физкультуры.

А в Киеве разбойное нападение на 12-летнюю девочку, также с целью завладения мобильным телефоном, совершил полицейский.

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