Политика

В России указали на схожесть Зеленского с Путиным

У президента России Владимира Путина имеется проблема, сходная с проблемой президента Украины Владимира Зеленского. Так считает российский журналист Леонид Радзиховский.

«Если у Зеленского проблема — ему надо добиться какого-то успеха, чтобы оправдать кредит доверия, то у Путина похожая проблема: ему нужно вернуть, поддержать падающий кредит доверия», — пишет он в своем блоге на OBOZREVATEL.

«Кредит доверия Путину внутри страны падает, падает стремительно, и никакие липовые рейтинги государственных соцслужб ничего изменить не могут», — констатировал журналист.

По его словам, «у Путина ситуация очень похожа на ситуацию Зеленского».

«Вытащить рейтинг благодаря успехам в экономике — это, конечно, прекрасно, но только где эти успехи и как их добиться? А вытащить рейтинг благодаря какому-то новому политическому движению — это хорошо», — пишет он.

Радзиховский отмечает, что если для Украины успех — это мир, прекращение войны, то для России это переформатирование отношений с Европой, налаживание отношений с Европой.

«„Наконец-то европейцы поняли нашу правду“, „мы рулим“, „мы определяем повестку“, „Путин всех переиграл“ — так это будет подаваться в России», — говорит он.

Как писали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин так и не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля объяснил это тем, что ему не нравятся высказывания украинского гаранта, в частности определение России как страны-агрессора.

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