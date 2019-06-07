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"Он должен определиться": Путину не нравится риторика Зеленского
Президент России Владимир Путин, который так и не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, объяснил это тем, что ему не нравятся высказывания украинского гаранта, в частности определение России как страны-агрессора. Об этом Путин сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
По мнению Путина, Зеленский «как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать».
При этом российский лидер заверил, что «мы не отказываемся от контактов, будем работать».
На вопрос журналиста, почему Путин не хочет встретиться с Зеленским без условий, президент РФ отметил: «Я разве отказывался? Мне никто не предлагал».
Как сообщает УНИАН, российский лидер назвал Владимира Зеленского «хорошим специалистом в той области, в которой до сих пор работал».
Путин уточнил, чтобы заниматься государственными делами, нужны «другие качества», важно объяснять миллионам людей мотивы своего поведения, иметь мужество и характер брать ответственность за последствия этих решений.
«Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное … Он пока себя никак не проявил, а то, что мы видим, это противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем-увидим», — сказал Путин, подчеркнув что Зеленский еще никак себя не проявил, но и ничего не испортил.
Напомним, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что в Москве пока не видят предпосылок для организации встречи президентов Украины и России.
Как сообщали «ФАКТЫ», первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться в рамках нормандского формата.
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