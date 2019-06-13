Супрун рассказала, как правильно отсыпаться в выходные

Украина

Часто многие украинцы жертвуют несколькими часам сна ради соблюдения дедлайнов, выполнения домашних дел, вечеринок с друзьями или ночного сеанса в кино, надеясь «отоспаться на выходных». Но откладывать полноценный сон на выходные — не лучшая идея, считает исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Отсыпка» действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой «оси стресса» гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Но если с понедельника снова продолжить спать меньше, чем нужно — все негативные последствия недостатка сна вернутся. К тому же, «отсыпки» на выходных не способно в долгосрочной перспективе уберечь от проблем, которыми грозит недостаток сна", — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, исследования показывают, что за выходные люди не могут компенсировать недельный пробел во сне. Кроме того, «отсыпки» на выходных может иметь и негативный эффект — вызвать так называемый «социальный джетлаг». Со временем сбивается режим, и людям сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник.

Что же тогда делать, если вы недоспала течение недели?

Прежде всего, можно позволять себе поспать не более одного дополнительного часа в выходной. А потом при необходимости вздремнуть 20−30 минут в день — так можно быстро восстановить силы.

Кроме того, не стоит спать днем ​​несколько часов — это может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный «сбой», вызвать неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

«Универсальный совет — стараться спать полноценно течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон», — считает чиновница.

При этом Ульяна Супрун уверена, что каждый человек имеет собственный хронотип — физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. В зависимости от возраста, также может меняться дневная потребность в сне, и некоторым людям действительно достаточно 5:00, чтобы чувствовать себя нормально. Но есть перечень признаков, которые свидетельствуют, что организм все же хочет отдыхать больше: зевота, мрачность и внезапный пессимизм, утомляемость, раздражительность, проблемы с усвоением новой информации и забывчивость, неспособность сконцентрироваться долгое время, недостаток мотивации, неуклюжесть, повышение аппетита, проблемы полового характера.

Если есть такие проблемы, лучше всего обратиться к своему семейному врачу за советом и вместе скорректировать режим дня.

Ведь хронический недосып угрожает не только истощением, плохим настроением и снижением работоспособности. Он может вызвать и более серьезные проблемы со здоровьем.

«Когда мы не высыпаемся, организм ищет способы компенсировать нехватку энергии. И делает это за счет пищи», — полагает Ульяна Супрун. Исследования показывают, что недосыпание увеличивает потребность в энергии на 5%, но человек пытается пополнить ее запасы с пищей, что грозит перееданием, а затем и появлением избыточного веса.

Постоянный недостаток сна также может вызвать проблемы с сердцем, диабет и наконец сокращать жизни человека.

Кроме того, недосып воспринимается мозгом как тревожность. Поэтому есть риск попасть в замкнутый круг: проснуться среди ночи, думать об изменениях, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу, и опять не спать из-за двойной встревоженности.

Постоянная нехватка даже одного часа сна может влиять на способность быстро мыслить и действовать. Со временем снижается иммунитет организма и ухудшается общее самочувствие. Повышается риск респираторных заболеваний. Кроме того, сбивается выделение гормонов, в том числе тестостерона у мужчин.

Люди, которые не высыпаются, имеют большую склонность к депрессиям, паранойи или тревожности. Кроме того, исследования показывают, что хроническое недосыпание может приводить к более ранней смерти, — предупреждает и.о. главы Минздрава.

«Поэтому главный совет — не ждите выходных, чтобы поспать. Сделайте это уже сегодня. Подарите себе регулярный и здоровый сон. Это точно не потерянное время, в которое можно было покорять мир. Это — вклад в свое здоровое и долгую жизнь. И помните, что желательно ложиться и вставать в тот же час», — резюмирует чиновница.

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