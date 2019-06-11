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Супрун развеяла самый популярный миф о яблоках
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая о чрезвычайной полезности шелковицы и вишен, развенчала очередной миф о содержании железа в яблоках.
«В яблоках нет железа. И закапывать под дерево ржавую железяку тоже не нужно», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в социальных сетях. По ее словам, железо организму требуется для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов. «Нехватка железа в рационе или неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию — недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение кислорода тканям», — сообщает они и добавляет, что в таком случае человек чувствует слабость, вялость, неспособность быстро бегать, концентрироваться, выглядит бледными, часто с темными кругами под глазами.
Ульяна Супрун предупреждают, что анемию диагностируют и лечат согласно протоколам. А просто так пить добавки не стоит.
Руководитель Минздрава уточняет, что детям до года нужно около 11 миллиграммов железа в сутки, детям постарше — 7−10 миллиграммов, подросткам и взрослым — 14−18 мг, тем, кому за 50 — 8 мг. Во время беременности потребность в железе составляет 27 мг в сутки. В грудном молоке есть железо, но его количество недостаточно для детей старше 4−6 месяцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, чем опасен для человека фастфуд, в том числе, картошка фри и шаурма.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».