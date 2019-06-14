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Трамп продлил санкции против Лукашенко: названа причина
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Согласно заявлению, имеется в виду сохранение в силе ограничительных мер, введенных на основании указа президент Джорджа Буша от 16 июня 2006 года. Тогда ограничительные меры были введены в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей. Причиной введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые США и ЕС признали недемократическими.
«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.
Согласно документу, под «блокирование собственности и имущественных прав» подпадают лица, подрывавшие демократические процессы или институты в Беларуси, нарушающие права человека и замешанные в коррупции".
Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен Конгрессу США.
Санкции продлены до 16 июня 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича. Сам уже экс-глава МВД заявил, что Александр Лукашенко удовлетворил его рапорт об отставке. «Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился», — сказал сам Игорь Шуневич.
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