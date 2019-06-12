Разделили обязанности: Меган Маркл кормит грудью, а принц Гарри меняет подгузники и готовит (фото)

Мир

Друзья Меган Маркл и принца Гарри рассказали о буднях королевской пары в качестве родителей. Как известно, 6 мая у них родился первенец — Арчи Харрисон. Сообщается, что 37-летняя Меган и 34-летний Гарри разделили обязанности: она кормит грудью, а он меняет ребенку подгузники и готовит. В частности, принц сам делает и подает чай гостям, которые посещают их с Меган в их виндзорском доме — Фрогмор-коттедже.

Помимо родственников, включая принца Чарльза и его жену Камиллу, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма, во Фрогмор-коттедже побывали подруги Меган — стилист Джессика Малруни из Канады и американская теннисистка Серена Уильямс, автор ее свадебного макияжа Дэниел Мартин, друг Гарри — аргентинец Начо Фигерас, вместе с которым он принимал участие в недавнем благотворительном матче по поло в Риме.

Друзья и родственники засыпали малыша подарками. Арчи уже получил множество книг и мягких игрушек.

Супруги все еще не наняли постоянную няню, поэтому несколько устают от бессонных ночей. Гарри хочет принимать активное участие в заботах о сыне. Он чувствует себя вымотанным из-за недостатка сна, но получает удовольствие от каждой минуты, проведенной с ребенком. Ранее сообщалось, что нанятая Меган няня уволилась спустя две недели.

Поначалу неоценимую помощь паре оказывала мать Меган Дория, но она уже вернулась в США. Как пишет издание Elle, герцогиня Сассекская благодарна матери за визит. Они даже занимались вместе йогой в легкой форме, после родов Меган. Дория Рэгленд, как известно, является профессиональным инструктором по йоге.

Меган и Гарри оба счастливы. Они наслаждаются длительными прогулками с младенцем возле своего дома, наслаждаясь красивыми видами природы — благо, это позволяет уединенность их загородного особняка.

Меган пробудет в декретном отпуске до осени. Лишь время от времени она будет делать исключения и появляться на публике — как это было 8 июня, на официальном праздновании дня рождения королевы Елизаветы.

Гарри продолжает выполнять свои королевские обязанности. Так, накануне он посетил в лондонском дворце Хэмптон-корт благотворительный концерт, организованный фондом Sentebale, который находится под его покровительством. Там принца засняли обнимающимся с певицей Ритой Орой.





Читайте также: Одетая в стиле кантри Кейт Миддлтон занялась стрижкой овец.

Читайте также: Принцу Филиппу исполнилось 98 лет: как отпразднует день рождения муж королевы Елизаветы II.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter