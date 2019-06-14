«Воры в законе» обнаглели: в РФ экс-мэр города объявил голодовку из-за приспешников Шакро Молодого

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В Ярославской области РФ объявил голодовку находящийся в колонии после расследования о взятках бывший мэр города Евгений Урлашов. Об этом пишет «Коммерсант».

По некоторым данным, отбывающего наказание в колонии строгого режима № 2 города Рыбинска градоначальника затерроризировали приспешники вора в законе Шакро Молодого.

«Конфликтная ситуация существует с апреля, как я понимаю, по дисциплинарным вопросам: кому-то можно все, а кого-то за это жестоко наказывают. Это несправедливо», — цитирует издание адвоката Светлану Ефимову.

Между тем, в пресс-службе УФСИН по Ярославской области отрицают голодовку Урлашова.

«По факту появления информации в сети Интернет о якобы объявлении голодовки осуждённым Урлашовым Е.Р., сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Письменного заявления об отказе от приема пищи от осуждённого на имя начальника учреждения не поступало», — цитирует echo76.ru пресс-секретаря регионального управления Анну Частухина.

По ее словам бывший мэр Ярославля принимает пищу в соответствии с распорядком дня.

В то же время защитница экс-мэра Светлана Ефимова пояснила, что Урлашов голодал с 7 июня, но не подавал официального заявления об отказе от приема пищи на имя начальника колонии Юрия Маравского, поэтому, по ее словам, представители УФСИН по Ярославской области называют информацию о голодовке «не соответствующей действительности».

Правозащитники подчеркивают, что затравленный другими «сидельцами» бывший высокопоставленный чиновник действительно отказывается от еды, а причиной его конфликта послужил тот факт, что ряд криминальных авторитетов не ходит на зарядку.

«По тому, что известно мне, голодовка из-за бездействия администрации колонии. Якобы в отряд реабилитации помещены осужденные из близкого окружения Шакро Молодого, которые себе позволяют немного больше, чем дозволено, что причиняет неудобства остальным осужденным этого отряда», — заявила в Facebook адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале в Беларуси, где милиция взяла под охрану «вора в законе».

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