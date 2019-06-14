Градины с теннисный мяч: на Германию обрушился удар стихии (видео)

Мир

Природа продолжает удивлять не только украинцев, но и чопорных немцев. Так, несколько дней назад на страну обрушилась череда штормов, пишет GermaniaOne.

Так, над городом Бохольт, на западе страны, прошёл торнадо — на это указывает характер разрушений (хоть из-за ночной темноты смерча не было видно). Ураганный ветер скоростью до 253 км/ч повредил окна и крыши 9 домов, вырвал с корнем почти 100 деревьев и даже снёс припаркованную машину на 10 метров в сторону. Один житель получил лёгкие травмы. Это уже пятый торнадо в Германии за текущий год.

Не пощадило ненастье и находящуюся рядом с Германией Австрию — на юге и востоке Австрии страны наблюдались мощнейшие грозовые облака — так называемые суперячейки — которые несут с собой сильный ветер, град и дождь. Непогода парализовала работу аэропорта Грац-Талерхоф на юге страны.

По мнению специалистов, облака-суперячейки чаще встречаются возле Альп, чем в других частях Германии, где рельеф более плоский.

Несколькими днями позже, вечером в понедельник, 10 июня, шторм с градом и сильными ветрами прокатился над юго-востоком Баварии, захватив окраины Мюнхена. В соцсетях и СМИ писали о градинах размером с «шарики для гольфа» и «теннисные мячи».

Градины и ветер повредили машины, здания и провода над ж/д путями. Сорванной листвой забило водостоки, и вода хлынула на улицы и подземные парковки. Многие дома и машины повредило градом, но точные размеры ущерба доподлинно не известны: в Баварскую страховую ассоциацию продолжают сыпаться обращения граждан. В эти дни службы пожарной охраны выполнили 700 миссий. Несколько людей получили травмы, в том числе — семилетний ребёнок, но, к счатью, обошлось без смертельных случаев.

Видео ниже было снято во время прогулки на катере по Аммерзее. «Даже дождя не было, шторм налетел мгновенно. Сначала всех на борту охватил восторг, а потом — беспокойство», — поделилась автор видео.

Грозовой фронт продолжил двигаться на север: в середине этой недели в Саксонии и Бранденбурге национальная метеорологическая служба зарегистрировала градины диаметром 5 см. Только в Берлине и соседнем Потсдаме в спасательные службы поступило более 300 вызовов.

Подвалы и подземные парковки затопило, а движению автотранспорта мешали запруженные улицы. Пришлось перекрывать шоссе — в частности, А100 и А115. Удары молний вызвали пожары и перебои в работе ж/д поездов — в частности, на линии S25.

Шторм помешал работе берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд — посадки на рейсы затягивались, а прибывшие пассажиры не могли покинуть салоны самолётов. Однако полосы были открыты для маневрирования и взлёта-посадки лайнеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердичеве на минувших выходных прошел сильный град, который в субботу, 8 июня, всерьез напугал жителей кварталов, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом. А 9 июня еще более сильный град выпал в микрорайоне «Корниловка». Также в этот день от града пострадали сельскохозяйственные угодья в Бердичевском районе (на огородах до сих пор стоит вода), а на обочинах трасс трава побелела, как зимой.

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