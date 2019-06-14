Украина

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку в 67 грн, а кто в десять раз больше

В Украине на июль 2019 года запланирован второй этап повышения пенсии. Однако часть пенсионеров получит надбавку в размере 67 гривен, тогда как другие могут получить 670 гривен. Об этом пишет АиФ.

В частности, получающие «минималку» могут рассчитывать на получение дополнительных 67 гривен, тогда, как пенсионерам с максимальной пенсии повысят выплаты на 670 гривен.

В результате перерасчета минимальные выплаты части пенсионеров вырастут до 1564 гривен. Размеры же максимальной пенсии увеличатся и оставят более 15 тысяч гривен. Так, если до июля выплаты у этих пенсионеров составляли 14,9 тысяч гривен, а после пересчета более 15,6 тыс. грн.

Издание напоминает, что в Украине по состоянию на март и апрель были проиндексированы пенсии 10,2 миллионов граждан Украины. Надбавку в размере 1000 гривен получили 2,45 миллионов граждан.

Вместе с тем, пенсии не были пересчитаны тем пенсионерам, которые получают выплаты по специальному законодательству. К ним относятся народные депутаты, прокуроры и другие. Также прибавку к пенсии не получили граждане, которые имеют достаточное количество стажа, но получали минимальную зарплату.

Напомним, что в Украине перераспределят расходы госбюджета и направят их на своевременную выплату пенсий, льгот и субсидий в денежной форме. Таким образом, дополнительные средства в размере 7 883 163,5 миллиардов гривен выделены для своевременной выплаты наличными пенсий, льгот и субсидий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, в связи с чем будут увеличены пенсии и многие социальные выплаты. Сам рост прожиточного минимума связан с инфляцией и должен быть, согласно Закону о госбюджете увеличен до конца года еще два раза.

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