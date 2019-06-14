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Снос памятника Жукову в Харькове: у активистов устроили обыски (видео)
У харьковских активистов Валентина Дуды и Максима Зинченко проходит обыск по делу о сносе памятника советскому военачальнику Георгию Жукову.
По словам Занченко, его в это время не было дома. Обыск начали без него. Активист утверждает, что не присутствовал на акции 2 июня, когда снесли памятник.
Как писали «ФАКТЫ», 2 июня активисты «Национального корпуса» повалили памятник маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. На месте демонтированного бюста активисты установили флаг Украины.
По данным правоохранителей, тогда неизвестные распылили слезоточивый газ. Трое полицейских, которые обеспечивали порядок возле монумента, получили химический ожог глаз. Их госпитализировали.
Следователи открыли два уголовных производства по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, согласно санкциям статей, — до пяти лет тюрьмы.
Акция по сносу памятника прошла после скандальных заявлений мэра Харькова Геннадия Кернеса о необходимости вернуть проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова.
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