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"Такое высокомерие": Вакарчук вспылил в прямом эфире ТВ
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал политика Евгения Мураева перестать быть хамом. Словесная перепалка между претендентами на депутатские кресла произошла в прямом эфире политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».
Так, украинская певица и телеведущая София Федина, которая присоединилась к партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», спросила, что партия Мураева будет делать с украинцами, которые придерживаются других, чем оппозиционеры, убеждений.
Мураев начал высказываться о законе о языке и ПЦУ, и тогда Федина переспросила: «Что вы будете делать с нами?» «Живите!» — ответил ей политик.
«Это просто хамство, когда человек так выступает перед микрофоном! „Живите“ и так далее — это и есть старая политика. Господин Мураев, вы можете перестать быть хамом? Просто станьте нормальным человеком! Что значит фраза: „Живите“? Это такое высокомерие», — сказал Вакарчук.
Как писали «ФАКТЫ», партию Святослава Вакарчука «Голос» первыми финансово поддержали инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса. А также региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук и экс-президент «Киевстара» Петр Чернышов.
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