Стало известно, кто финансирует партию Вакарчука «Голос»

Политика

Партию Святослава Вакарчука «Голос», которая на днях исключила из перечня кандидатов-мажоритарщиков в парламент двух претендентов, первыми финансово поддержали инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса. А также региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук и экс-президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Как сообщили в пресс-службе «Голоса», первый взнос партия получила от самого Вакарчука.

«Согласно политике фандрейзинга, „Голос“ принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить нашим ценностям», — сказано в сообщении.

Петр Чернышов в Facebook написал, что дал «Голосу» 500 тысяч гривен.

«Вчера я перевел полмиллиона гривен на поддержку партии „Голос“ Славы Вакарчука. Я всегда старался держаться подальше от политики — бизнес проще и понятнее. Сегодня в Украине политика — не предмет гордости, а как показывает опыт многих моих друзей — вовсе наоборот: источник проблем от репутационных до финансовых. Я не готов идти в Раду, но очень хочу помочь попасть туда правильным людям», — написал бизнесмен.

Фурса написал в комментариях, что пожертвовал «не больше 1,5 миллиона».

«Если люди не финансируют политические партии, которые разделяют правильные ценности, то платить будут олигархи, и ценности будут совсем другие», — отметил банкир.

О сумме, которую внес Лукачук, пока ничего неизвестно.

Напомним, 8 июня Вакарчук представил первую двадцатку своей партии. Туда попали четверо нынешних депутатов, участники боевых действий на востоке Украины, а также те, кого при презентации новой политсилы Вакарчук называл своей командой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук заявил, что он не боится должностей и премьерской в том числе.

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