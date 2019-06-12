Партия Вакарчука отозвала кандидатов-мажоритарщиков: названы причины

Украина

Партия Святослава Вакарчука «Голос», обнародовавшая на съезде первую десятку своего списка на выборах в Верховную Раду, исключила из перечня кандидатов-мажоритарщиков двоих претендентов.

Как сообщают в политсиле, основанием для исключения претендентов стало несоответствие их предыдущей политической деятельности критериям «Голоса».

«Журналисты движения „Честно“ предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) был связан с деятельностью партии „Украинский выбор“ Виктора Медведчука в Луцке. Фамилия кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу № 217) активисты нашли в списках партии „Оппозиционный блок“ на внеочередных парламентских выборах 2014 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук заявил, что он не боится должностей и премьерской в том числе

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