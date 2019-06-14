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Избиение однопартийца Гриценко в Виннице: вскрылись новые детали
У члена политсилы Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александра Комарницкого, который в Виннице после контакта с полицейским попал в реанимацию, врачи констатировали трещину основания черепа, его ввели в медикаментозную кому. Ранее сообщалось о причастности сотрудников полиции к смерти 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого.
Как сообщила изданию 20minut.ua супруга пострадавшего Леся Комарницкая, состояние ее супруга врачи назвали «стабильно тяжелым». По ее словам, в больницу приезжало руководство полицейского, который толкнул политика. Правоохранители извинялись за действия коллеги и просили не писать заявление.
В официальную версию, которая гласит, что Александр Комарницкий агрессивно себя повел в беседе с правоохранителем, его супруга не верит и объясняет, что муж — человек неконфликтный и к полиции относится хорошо.
Версию полиции, в частности, озвучила спикер областного главка Анна Олийник.
«Если бы правоохранители попросили его побыть понятым, он бы помог. Он патриот у нас. Зачем ему было агрессивно реагировать на просьбу? И если бы он был в состоянии алкогольного опьянения, как теперь говорят, разве бы взяли нетрезвого человека понятым? Такое впечатление, что ребята на ходу эту версию придумали», — комментирует заявление правоохранителей Леся Комарницкая.
Журналисты издания выяснили, что фигурантом служебного расследования и уголовного производства является оперативник Сергей Пивовар, который, кстати, является победителем чемпионатов по борьбе — он занимается самбо.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе ДВРЗ в результате конфликта полицейский смертельно ранил мужчину. Тот сначала впал в кому, а на следующий день умер.
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