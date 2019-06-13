В Виннице жестоко избили однопартийца Гриценко

Происшествия

В Виннице жестоко избили Александра Комарницкого, члена политсилы Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». Напомним, в январе в Киеве неизвестные обстреляли машину пресс- секретаря предвыборного штаба политической партии «Гражданская позиция». А ранее в Одессе самого лидера политсилы забросали яйцами.

Комарницкого с многочисленными переломами черепа поместили в реанимацию. Об этом сам Гриценко сообщил в Facebook.

«Александр Комарницкий, наш партиец из Винницы, спокойный уравновешенный человек, которого местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания», — пишет Гриценко.

По его словам, полиция хотела привлечь Комарницкого прямо с улицы около полуночи понятым якобы по какому-то делу об изъятии у кого-то оружия, а он отказался, потому что не имел к этому никакого отношения и спешил домой.

Лидер «Гражданской позиции» с сомнением относится к утверждению полиции об угрозах со стороны Комарницкого.

«Следователи ГБР возбудили против полицейских дело, увидим — расследуют честно, прикроют садистов в погонах (один из них, как оказалось, титулованный самбист). Наши партийцы, конечно, помогут, чем могут, чтобы сохранить Александра живым, поддержат его семью. Но такой „реформированная“ полиция нам, украинцам, точно не нужна, господин Аваков Арсен!», — пишет Гриценко.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили из оружия пятилетнего мальчика, игравшего на улице. Через несколько дней ребенок умер в больнице. Эта трагедия стала поводом для проверок в полицейских подразделениях различных регионов страны. В результате 10 начальников отделов полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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