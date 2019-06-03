Пуля осталась в голове: подробности стрельбы пьяных полицейских в ребенка под Киевом

Происшествия

В Переяслав-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские средь бела дня открыли на улице стрельбу и выстрелили в голову пятилетнему ребенку, который играл во дворе. Мальчик получил тяжелое ранение, пулю из его головы так и не достали. Сейчас пятилетний Кирилл в коме. ЧП случилось днем 31 мая, а утром 1 июня преступников задержали. Ими оказались двое полицейских из Киевской области, которые уже признали свою вину. Как выяснилось, они стреляли на улице просто так. Сильно напились и открыли огонь возле жилых домов, где гуляли дети.

«ФАКТАМ» удалось узнать подробности об этих полицейских. Один из них, по информации наших источников, патрульный. Работает в секторе реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области. Второй — в Главном управлении Нацполиции Киевской области, занимает должность инспектора водной полиции.

Выяснились и другие интересные обстоятельства. Так, некоторые жители Переяслав-Хмельницкого утверждают, что 31 мая видели этих полицейских. Копы, по словам очевидцев, были сильно пьяны, и с ними были двое подростков. Один из этих подростков якобы является сыном одного из полицейских.

Как произошла трагедия, и в каком состоянии сейчас находится пятилетний Кирилл, «ФАКТАМ» рассказала бабушка мальчика Александра Тлявова.

- Кирюша сейчас в реанимации Киевской больницы № 7. Он в коме, — рассказала «ФАКТАМ» Александра Тлявова. — Внук очень тяжелый. Врачи не дают никаких прогнозов. Говорят, что надежда только на Бога. Мы молимся, и просим помолиться за Кирюшу всех, кому он небезразличен. И я, и родители Кирюши 24 часа в сутки находимся в больнице.

По словам Александры Тлявовой, ЧП случилось около четырех часов дня. Кирюша вместе со своим 11-летним братиком вышли погулять возле дома.

- С ними были еще двое соседских мальчиков, — говорит Александра Тлявова. — Один из мальчишек катался на велосипеде, а мои внуки сидели на корточках и игрались телефонами. Это случилось за долю секунды. Неожиданно дети услышали выстрел. Сначала подумали, что кто-то бросил петарду. Увидев, что Кирюша лежит на асфальте и у него из головы идет кровь, сначала подумали, что он, испугавшись, упал и разбил голову. Уже потом ребята вспомнили: когда Кирюша падал, его лицо уже было залито кровью… Ребята побежали звать на помощь взрослых. Хорошо, что мы живем совсем рядом. Никогда не забуду, как в квартиру залетел испуганный старший внук и закричал: «Бабушка, наш Кирилл умер! Он не дышит!» Мы, не дожидаясь «скорой», на машине повезли Кирюшу в больницу…

Врачи пять часов не могли определить, что произошло. Ведь в Переяслав-Хмельницком даже нет аппарата МРТ. Мы умоляли отвезти ребенка в Киев, но врачи говорили, что в таком состоянии его нельзя транспортировать, он не переживет дорогу. Пока в Переяслав не приехал нейрохирург, никто не мог толком ничего сделать. Когда хирург из киевской больницы № 7 согласился взяться за этот случай, Кирюшу все же отвезли на реанимобиле в Киев. Эти 50 минут дороги были самыми страшными в моей жизни. Каждая секунда была на вес золота. Слава Богу, Кирюша пережил дорогу. Ему сделали тяжелую операцию. Как потом рассказывали врачи, у него был раздроблен череп. Хирург убрал осколки, гематому, но пулю так и не достали, это оказалось невозможно. Но говорят, что с таким живут… Главное сейчас — чтобы внук пришел в себя.

По словам Александры Тлявовой, свидетели ЧП есть, хоть их и немного.

- В это время многие были на работе, — говорит женщина. — Из окон нашего дома место, где все это произошло, практически не видно. Но зато видели люди, которые живут с другой стороны. Они рассказали, что там была компания из четырех человек. Двое тех самых полицейских и еще двое подростков. Говорят, что один из этих подростков — это сын полицейского. Он был со своим другом. Им, как рассказывали люди, на вид не больше 17 лет. Они вчетвером в тот день пьянствовали. Стреляя в Кирюшу, они сидели в кустах — поэтому дети их и не видели. Следователь, кстати, подтвердил мне, что их там было четверо. Но официально полиция пока об этом почему-то не говорит.

А только что мне звонили люди, которые рассказали, что видели этих негодяев в ночь на 1 июня. Выстрелив в нашего ребенка, они поехали развлекаться дальше. В три часа ночи люди видели, как они, в стельку пьяные, буквально вываливались из машины. А около четырех часов утра, насколько я знаю, их уже задержали. Начальник Переяслав-Хмельницкой полиции говорил мне, что они были настолько пьяными, что вообще ничего не соображали. Они признались, что стреляли. Но кто именно попал в ребенка, они якобы не поняли. А стреляли все четверо… После этой стрельбы они поехали на ставки, где продолжили пьянствовать. Оружия, кстати, найти никто не может. Скорее всего, они его спрятали или уничтожили. Надеюсь, что это не помешает привлечь этих негодяев к ответственности.

Я их пока еще не видела. У нас маленький городок, поэтому не исключено, что я знаю этих людей в лицо. Местные жители говорят, что это известные дебоширы, их якобы не раз видели пьяными.

-Родственники полицейских не выходили с вами на связь?

- В воскресенье приходили мать и сестра одного из них. Извинялись, дали 10 тысяч гривен. Приходила какая-то женщина и от второго полицейского. Она перечислила 6 тысяч гривен. Понятно, что надолго нам этого не хватит — впереди длительное лечение и потом, даст Бог, реабилитация. Главное, чтобы Кирюша выжил. А что касается этих людей, то они в любом случае должны понести наказание по всей строгости закона. И мы будем на этом настаивать. А то, что сейчас они не признаются, куда дели оружие, уже говорит о том, что они думают, как избежать наказания. Никакого искреннего раскаянья там, судя по всему, нет.

Мы верим, что Кирюша выживет. В первый день врачи не давали ему и одного процента, а он выжил. Нам говорили, что мы не довезем его до Киева, но мы довезли. Кирюша пережил сложную операцию. Он справится. Должен справиться.

Для тех, кто может и хочет помочь Кирюше, сообщаем номер карточки его бабушки: 5168 7456 0041 0382 (Александра Тлявова).

Тем временем из сообщения прокуратуры Киевской области стало известно, что полицейским… смягчили статью обвинения. Если сначала уголовное производство открыли по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, то сейчас двум полицейским предъявили подозрение по статье «Неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Статья «Неосторожное тяжкое телесное повреждение» предусматривает всего до двух лет ограничения (даже не лишения!) свободы. В то время, как статья, по которой изначально открыли дело, предусматривала до 8 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Запорожье от взрыва гранаты погиб 13-летний подросток. Также «ФАКТЫ» сообщали, как в Дымере Киевской области чиновник в подъезде открыл стрельбу по детям. Одна из девочек чудом выжила, пуля прошла в миллиметре от ее виска.

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