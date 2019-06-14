Так осуществляются мечты: Тина Кароль подарила онкобольному Роме заветный супермобиль

Житейские истории

Благое дело

Через два месяца Роме Навроцкому исполнится пять лет. Малыш уже два года борется с тяжелой болезнью, стойко перенося химиотерапию и облучение. Он мечтает пойти в детский садик, поехать на море и с утра до вечера играть с детьми на площадке. Но пока ему нельзя появляться на солнце, можно гулять только по вечерам. У Ромы — лейкемия. После активного лечения болезнь перешла в стадию ремиссии и, даст Бог, исчезнет навсегда. По крайней мере, в это свято верит его ангел-хранитель — мама Елена, которая не отходит от сына ни на шаг все эти годы. Рома с мамой сейчас находятся дома, в небольшом селе Дунаевцы Хмельницкой области. Недавно туда же доставили и супермашину мальчика — алое авто с золотой звездой на капоте. Полгода назад именно эту машину Рома нарисовал для арт-марафона #моя дитяча мрія, находясь во львовской больнице. Рисунок попал к «волшебницам» проекта «Здійсни мрію» и теперь стал реальностью. Два месяца конструкторы и помощники проекта создавали настоящую машину — точную копию той, которую нарисовал Рома — для столичной клиники ОХМАТДЕТ. Желтый электрический минивэн превратился в красный супермобиль с логотипом авторской звезды Ромы. Над этим работала целая команда декораторов и автомехаников. Теперь авто разъезжает по территории национальной детской больницы ОХМАТДЕТ, перевозя маленьких пациентов между корпусами на процедуры и обучение в Школе Супергероев. А точная копия супермобиля приехала в родное село Ромы и теперь будет находиться в его гараже. Первыми пассажирами большого супермобиля стали Рома, куратор благотворительного проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран и популярная певица Тина Кароль. — Рома у нас супергерой! — сказала Лидия Таран. — Его мечта — супермобиль — стала реальностью не только для самого мальчика, но и для многих других маленьких пациентов ОХМАТДЕТа. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как участники проекта «Здійсни мрію» исполнили заветную мечту онкобольной 5-летней девочки — устроили для нее роскошный бал.

«Это ужасное ощущение, когда ты не знаешь, как помочь своему ребенку»

— Таким счастливым я давно не видела своего сына! — говорит Елена Навроцкая, глядя на Рому. — Даже не верится, что он только недавно вышел из больницы.

Рома заболел два года назад. Ему было почти три года, когда мы попали в больницу. Болезнь развивалась стремительно. У сына заболели ноги, появились синяки, лицо стало желтоватым. Рома начал часто болеть, я возила его по врачам. Анализы были нормальные. Врач выписывал Роме успокоительные, даже лекарства от глистов.

— Никто не мог поставить правильный диагноз?!

— Нет, за два месяца раз пять сдавали анализы, и все было хорошо. Тот день, когда мы с Ромой попали в больницу, я запомнила навсегда. Это было 12 января 2017 года. Накануне у сына целую ночь болел живот, он плакал, и утром я решила, что надо срочно ехать в больницу. Снова сдали анализы, и они оказались плохими. Тогда и выяснилось, что у сына острый лимфобластный лейкоз. Доктора сказали, что он проявляется внезапно. Вроде все сначала в норме, а потом…

Поэтому и синяки у Ромы не сходили. Обычно так происходит у всех, у кого рак крови и низкое содержание тромбоцитов. Когда мы попали в больницу, нам сказали, что у нас 68 процентов раковых клеток — бластов. Рому занесли в группу высокого риска, потому что его организм плохо поддавался первичному лечению. Четыре месяца мы провели в больнице Хмельницкого. Там же прошли первую химиотерапию — она была легкой. А для более сильного лечения мы с Ромой переехали во Львов. То время было настоящим адом.

Когда подтвердили, что у Ромы лейкоз, я проплакала дня два. Почувствовала, что меня накрывает полная безысходность. Это ужасное ощущение, когда ты не знаешь, как помочь своему ребенку. А потом стало легче.

— Что тогда произошло?

— Просто я взяла себя в руки. К тому же мне сказали, что эта болезнь лечится, причем бесплатно. В общем, убедила себя, что в результате все будет хорошо. Сейчас Рома уже проходит поддерживающую химиотерапию — пьет таблетки. В таком режиме мы будем жить до января. Каждую неделю сдаем анализы, отслеживая изменения крови. Слава Богу, уже неделю находимся дома. Честно говоря, очень уж тяжело было в больнице, где мы с Ромой пролежали ровно год.

— Рома понимал, что с ним происходит?

— Сын просто знает, что болен и ему нельзя пока играть с детьми, скакать на батутах. Иначе снова может попасть в больницу, а он этого боится больше всего. Никто ему не говорит, что у него рак. Тем более сейчас уже можно сказать, что у нас ремиссия. Слава Богу, высоких показателей бластов у сына нет. Химиотерапия сделала свое дело. Рома прошел шесть «блоков» — когда шесть дней подряд капали разную «химию», причем круглосуточно, и проводили облучение головы. Но все это уже позади, хочется думать о хорошем. Особенно, когда я вижу своего улыбающегося Рому на подаренном ему супермобиле.

«Только увидит человека в белом халате, напрягается, сжимаясь в комочек»

— Как все мальчишки, он обожает машины?

— Еще как! Все началось в больнице во Львове, куда пришли «волшебники» из проекта «Здійсни мрію». Спросили Рому, какая у него самая большая мечта. Он говорит: «Хочу домой». Я объяснила сыну: «Давай какую-то другую». Рома: «Хочу на море!» В конце концов решили остановиться на машине. Рома взял лист бумаги и быстро нарисовал для арт-марафона #моя дитяча мрія ярко-красное авто с золотой звездой на боку. И название придумал — супермобиль!

Вот такое ярко-красное авто с золотой звездой на боку нарисовал Рома. И название придумал — супермобиль

— Вы знали, что машину делают в настоящую величину?

— Нет. Это был для нас большой сюрприз. Рома нарисовал ее еще в ноябре, а в начале этого года нам позвонили, расспросили, какую именно сын хочет машину. Потом видео с Ромой записали. Команда ТСН приезжала к нам на квартиру, которую мы снимали во Львове. Сказали, что нас пригласят в Киев и что делают крутую машину для ОХМАТДЕТа. А то, что сыну подарят такую же, но маленькую, никто не говорил.

— Причем подарит сама Тина Кароль!

— Помню, встретила его Тина Кароль, говорит, вот машина, чтобы деткам помогать, возить их, а мой Рома на нее и не смотрит, глаз с машины не сводит. Сыну разрешили первому сесть в салон большой машины, он проехал круг, а когда вышел, увидел, что рядом стоит такая же, только маленькая. Рома побежал к ней со всех ног и до конца праздника на ней катался.

Участники проекта «Здійсни мрію» чувствуют себя по-настоящему счастливыми каждый раз, когда удается воплотить в жизнь мечту очередного ребенка. На этот раз стала реальностью мечта Ромы — супермобиль

— Рома узнал Тину Кароль?

— Нет. Хотя перед поездкой я показывала ему видео, говорила, вот эта тетя будет тебя в Киеве встречать. Потом спрашивала: «Что тебе больше всего на празднике понравилось?» Он ответил: «Машинка и тетя полицейская, которая давала мне шарики».

Мы только вернулись домой, а следом из Киева доставили Ромину маленькую машину. Сколько же счастья было в его глазах! Просто невозможно ее у него забрать. Он все время только и повторяет: «Супер! Супер!»

— Как Рома сейчас себя чувствует?

— Хорошо. Мы постоянно ходим гулять, сын бегает. Смотрю, если у детей, которые рядом играют, нет насморка, остаемся на площадке. Ведь постоянно не будешь же изолировать сына. У Ромы нет особенной диеты. Ест все, но без каких-то деликатесов. Все-таки организму нужно дать время на восстановление.

Конструкторы и помощники проекта создали большую машину — точную копию той, которую нарисовал Рома — для столичной клиники ОХМАТДЕТ

— Рома стойко переносил лечение?

— Он у меня супергерой. Правда, вначале, когда мы попали в больницу, ему было сложно. Все время плакал, что хочет домой. А сил не было даже встать. Когда начинали химиотерапию, было самое тяжелое время. У сына постоянно болел живот, он не мог повернуться на бок и все меня умолял: «Мамочка, поехали домой». Химия очень и по нервам бьет. А потом, как это ни страшно звучит, привык, втянулся.

Правда, врачей боится до сих пор. Сначала только увидит человека в белом халате — сразу в слезы. Теперь просто напрягается, сжимаясь в комочек.

«За то время, которое мы провели в больницах, Рома выучил буквы и цифры»

— Рома — ваш единственный ребенок?

— У меня еще старший сын есть, ему 16 лет. Пока мы с Ромой лежали в больнице, он был дома с бабушкой. Муж целыми днями на работе, приезжал к нам с Ромой на выходные. Из-за болезни сына мне пришлось оставить работу, но его здоровье для меня дороже всего.

— Помните момент, когда было тяжелее всего?

— Наверное, когда мы попали во Львов. Знакомых не было, Рому оставить не могу, а ему надо все время готовить что-то свежее. Я просто не знала, что делать и за что хвататься. Иногда накатывала такая тоска… Но говорила себе, что помочь сыну могу только я, и энергия будто из ниоткуда появлялась. И, знаете, потихоньку все наладилось.

— Рома уже знает, кем хочет стать, когда вырастет?

— Полицейским. Говорит, буду ловить преступников. И на планшете любит играть во всякие «стрелялки» и сыщиков. За то время, которое мы провели в больницах, Рома выучил буквы и цифры. Может складывать и вычитать в пределах десяти. Умеет писать «Рома», «мама», «папа». И цифры сильно любит учить. Я шучу, что из него вырастет известный математик.

— О чем сейчас мечтает Рома?

— Все говорит про море. Мы один раз с ним были на море, поэтому он теперь постоянно туда хочет. Бывает, купаясь в ванне, ляжет и говорит: «Мамочка, я как на море». Но сыну пока даже на солнце нельзя. Мы на улицу выходим только под вечер.

Еще Рома мечтает вернуться в садик. Очень любит детей, игры разные. Но и этого ему нельзя. Так что пока единственное его развлечение — супермобиль.

Конечно, это очень классно, что у нас в стране есть проект, который осуществляет детские мечты. Знаете, как это важно для малышей? Ведь позитивные эмоции помогают и в лечении. Вот сейчас мы приехали домой, а тут и стены лечат. Все родные рядом, помогут, подскажут. Еще и машина под домом стоит! Я же вижу, каким счастьем светятся глаза моего сына. Так что сейчас он быстренько пойдет на поправку.

— Мечта Ромы помогла тысячам маленьких пациентов ОХМАТДЕТа, — сказала Тина Кароль. — Этот супермобиль — настоящий просторный экологический электрокар. Он будет возить деток на уроки, на процедуры, встречи. А еще он обладает магической силой, дарит радость, улыбки и вдохновляет поправляться быстрее. Я верю, что все дети, которые будут кататься в «волшебном» автомобиле, найдут свою мечту, станут счастливее и скорее поправятся.

P. S. Все, кто хочет помочь больным детям, могут перечислить деньги: Благотворительная организация «Ты не один» благотворительного фонда «1+1″ медиа». 4 080, Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, д. 23 Налоговый номер (ЕГРПОУ) 41 565 550 UAH (грн) 26 006 040 040 834, 26 003 010 040 834, 26 004 020 040 834, 26 005 030 040 834, 26 007 050 040 834 Акционерный Банк «Пивденный» МФО 328 209 ИНН отсутствует (не плательщик НДС)

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о грандиозном празднике, который организовали в Киеве для детей, победивших рак.

Фото канала «1+1»



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