Житейские истории

Благое дело

Проект «Здійсни мрію» помог осуществиться мечте юного шахматиста Миши Комнацкого, страдающего тяжелым заболеванием почек. Единственный выход для парня — трансплантация, пока же он вынужден жить на гемодиализе

Ровно полтора года назад жизнь 16-летнего Миши Комнацкого из небольшого села Грани Ривненской области изменилась навсегда. Для отличника и спортсмена, мечтавшего стать доктором, диагноз почечная недостаточность прозвучал как приговор. Только теперь, спустя время, Оксана Комнацкая может без слез вспоминать, через что пришлось пройти ее сыну. Сначала неизвестность, бесконечные обследования, потом страшный диагноз и жизнь на диализе.

— Сын иногда вел себя взрослее меня, — говорит Мишина мама Оксана Комнацкая. — За все это время я ни разу не услышала от него слов отчаяния.

Одиннадцатый класс Миша закончил экстерном и таки получил золотую медаль. По результатам собеседования поступил в Национальный университет имени Тараса Шевченко на факультет международных отношений. Больничную палату «Охматдета» он поменял на комнату в общежитии. Но по-прежнему три раза в неделю ровно четыре часа он проводит на больничной койке. Один на один с аппаратом, очищающим его кровь, и… шахматной доской на экране смартфона. Игра в шахматы стала его страстью и спасением от мысли: «Почему это произошло именно со мной?» Несмотря ни на что, Миша верит, что жизнь рано или поздно повернется к нему хорошей стороной. Вернее, это уже начало происходить. Миша Комнацкий стал одним из участников проекта «Здійсни мрію», исполняющего самые невероятные мечты детей. Еще пару месяцев назад Миша не мог себе представить, что в канун Нового года окажется в Праге и сыграет партию в шахматы со своим кумиром — украинским гроссмейстером Русланом Пономаревым!

— Я сама долго сомневалась, что мы сможем осуществить Мишину мечту, — сказала куратор проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран. — Просто слишком много факторов было против этого. Кроме того, что у знаменитого гроссмейстера плотный график, нам надо было подстроиться под Мишины процедуры. К тому же пришлось прибегнуть к хитрости и до последнего скрывать от героя, почему он срочно летит в Прагу. Хотелось, чтобы неожиданная встреча принесла Мише положительные эмоции — то, чего порой так не хватает нашим героям. Я благодарна всем, кто участвовал в осуществлении Мишиной мечты. Особенно новому «волшебнику» проекта — украинско-американскому мультимиллионеру Марку Гинзбургу.

— Чтобы полететь в Прагу, Мише пришлось два дня подряд делать процедуру очищения крови, — вспоминает Оксана Комнацкая. — Иначе врачи его не отпускали. В деканате Мише сказали, что он должен срочно ехать на научную конференцию в Прагу — команда проекта сделала все, чтобы Миша ни о чем не догадался. И это им удалось! Я сопровождала сына в поездке и видела, каким сюрпризом стало для него знакомство с Русланом Пономаревым. Знаете, я уже и не помню, когда глаза моего сына светились таким счастьем.

— С чего началась Мишина болезнь?

— Все произошло стремительно. Я до сих пор помню эту ночь с понедельника на вторник в июле 2017 года. Миша только переболел вирусным заболеванием, и вдруг у него подскочила температура. Сбить ее было невозможно, дошло до того, что сын стал терять сознание. Мы вызвали «скорую», и Мишу отвезли в районную больницу. Никто не говорил, что с ним. Врачи ждали результатов анализов. Когда они пришли, оказалось, что у сына проблемы с почками.

— Он никогда не жаловался на боли?

— Нет, мы и понятия не имели. Миша рос активным ребенком, занимался спортом, болел, как все дети. Да и в роду у нас ни у кого подобного заболевания нет. Когда мы попали в областную больницу, врачи сказали, что у Миши аутоиммунное заболевание почек. Долгое время оно вообще могло никак не проявляться. Что послужило толчком, никто сказать не мог. Честно говоря, тогда мы еще не совсем понимали, что нас ждет. Казалось, подлечимся в больнице и вернемся домой. Но у сына оказалась быстро прогрессирующая форма. Когда мы первый раз попали в больницу, его почки еще работали, а в августе они уже перестали очищать кровь так, как надо. В сентябре 2017-го нас направили в столичный «Охматдет».

— Как себя чувствовал Миша?

— Это был самый тяжелый период. У сына постоянно была повышенная температура, слабость. Миша был уже достаточно взрослым мальчиком, чтобы понимать, насколько серьезное у него заболевание. Понятно, психологически очень трудно было с этим смириться. А тут еще одиннадцатый класс — Миша так мечтал попасть в родную школу на 1 сентября. Ему тогда стало немного лучше, мы приехали домой, и Миша пошел на линейку. Он посещал школу ровно три дня. Потом поднялась высокая температура, и нам пришлось срочно уехать в Киев.

— Какой прогноз тогда делали врачи?

— Они перепробовали разные виды лечения, но ничего не помогало. Стало понятно, что без гемодиализа ему не выжить. Гемоглобин опустился до шестидесяти, пошла интоксикация всего организма…

29 октября 2017 года Мише сделали первый гемодиализ. Мы все тогда пережили шок. Знаете, к этому сложно было привыкнуть: когда забирают всю кровь из организма, пропускают через аппарат, а потом возвращают. Помню, Миша тогда очень похудел. При росте 183 сантиметра он весил всего 59 килограммов.

— Был момент, когда у вашего сына опускались руки?

— Миша не тот мальчик, который будет жаловаться. Были ситуации, когда он успокаивал даже меня. Особенно в период неизвестности — до диализа. Но человек, видимо, может привыкнуть практически ко всему. Стало легче, когда Миша в больнице начал общаться с ребятами, у которых подобный диагноз. Он понял, что жизнь на этом не заканчивается, и, по сути, свыкся с мыслью о том, что с ним происходит. Нет, конечно, он не смирился, но понимает, что процедура, которую он проходит три раза в неделю, помогает ему жить.

— Как ему удалось закончить школу, да еще и с золотой медалью?!

— Миша всегда был отличником. Для него получение знаний — как потребность. До последнего времени сын мечтал поступить в медицинский университет, но с его болезнью он просто не потянул бы такую нагрузку. Закончив одиннадцатый класс экстерном и получив золотую медаль, Миша по собеседованию поступил в университет имени Тараса Шевченко. Ему всегда нравилось изучение языков — сын не прошел по баллам на лингвистику, а вот на факультет международных отношений попал. Учеба там заканчивается в час дня, и три раза в неделю Миша прямо с пар едет в больницу на процедуру.

— Что говорят доктора?

— Единственный выход — трансплантация. Только в этом случае его жизнь будет качественной. Донором мог стать кто-то из родных. Отец Миши прошел тесты, но по здоровью не подошел. Теперь мы подали документы в Министерство здравоохранения Украины, чтобы нам помогли с донором за границей. Ждем решения. Мы ездили на обследование в Беларусь и узнали, что подобная операция будет стоить около 60 тысяч евро. Для нас, конечно, это баснословная сумма.

— Откуда у Миши любовь к шахматам?

— Еще с детства. Вместе с братом он ездил на районные соревнования и даже побеждал. Правда, потом шахматы забросил, занялся активным спортом. А вот когда оказался в больнице, шахматы снова вышли на первое место. Он начал изучать их историю, биографию игроков. Говорил, что Руслан Пономарев его кумир! Конечно, он даже не мог мечтать, что когда-нибудь с ним познакомится.



* «Во время нашей встречи в Чехии Руслан поделился со мной некоторыми секретами своего успеха», — рассказывает Миша. На фото (слева направо): мама Оксана Комнацкая, журналист ТСН Людмила Бадалян, Миша Комнацкий, украинский гроссмейстер Руслан Пономарев, куратор проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран

— И даже сыграет шахматную партию!

— Миша очень сдержанный мальчик, но материнское сердце не обманешь. Я видела, как радовался мой сын! Руслан Пономарев появился, когда мы все стояли на улице возле огромной шахматной доски с фигурами. Вдруг он подошел к Мише, поздоровался и предложил сыграть партию. Сын был просто в шоке! Потом гроссмейстер пригласил нас всех в кафе, а там уже вручил Мише подарок — шахматную доску с фигурками, точь-в-точь такими, как когда-то нарисовал Миша, участвуя в арт-марафоне #моядитячамрія от проекта «Здійсни мрію».

— Что это за история с шахматами, которые сделали по твоему рисунку? — спрашиваю Мишу.

— Летом прошлого года в Киеве проект «Здійсни мрію» установил огромную стену в рамках арт-марафона #моядитячамрія, где дети рисовали свои мечты. Я тогда изобразил шахматную доску и пару фигур. Вместо черных сделал розово-фиолетовые, а белые заменил на розово-зеленые. Знаете, это как в жизни — ведь она не всегда черно-белая, в ней присутствует огромное количество цветов. А позже в Праге во время нашей встречи Руслан Пономарев подарил мне шахматы — точно такие, как я когда-то нарисовал. Представляете?! Я не мог поверить своим глазам — мой рисунок словно ожил!

— Ты ими играешь?

— Нет, что вы! Для меня это как трофей, они стоят на почетном месте. А вот игровые шахматы практически всегда со мной.

— Кто научил тебя играть?

— Мой дедушка. Мне было тогда восемь лет. Мир шахмат казался совершенно магическим и загадочным. Нравилось решать задачи, находить сложные решения. Я даже ездил на соревнования, но, когда стал постарше, меня, увлекли более активные виды спорта. А к шахматам вернулся в шестнадцать лет. Когда сильно заболел.



* «Я учу испанский язык, хочу работать дипломатом в Испании или странах Латинской Америки. И просто наслаждаться жизнью», — говорит Миша

— Игра тебе помогает?

— Просто с моим диагнозом и постоянными процедурами приходилось подолгу лежать на кровати. Надо было чем-то отвлечь себя от грустных мыслей, дать пищу для ума. Вот тогда я и подумал о шахматах. Попросил маму привезти мне доску и стал потихоньку вспоминать правила. Шахматы давались мне легко. Иногда я играл с ребятами, которые лежали со мной в отделении, но, признаюсь, они были слабыми соперниками. Весной я даже специально записался в шахматную школу, теперь у меня второй разряд и я продолжаю заниматься.

— Мечтаешь выиграть у Пономарева?

— Почему бы и нет? Конечно, я понимаю, что сейчас знаю ничтожно мало по сравнению с этим выдающимся гроссмейстером. Но все впереди. Тем более что во время нашей встречи в Праге Пономарев поделился со мной некоторыми секретами своего успеха. Сказал, что в начале игры надо сконцентрироваться только на шахматном поле. Сделать так, чтобы весь мир вокруг на время просто перестал существовать. Это так же важно, как и терпение. Без этого не выиграть. Кстати, я спросил Пономарева, есть ли у него кумиры в шахматном мире, он ответил, что нет. На самом деле все, кто стал чемпионом в шахматах, были прежде всего сконцентрированы на себе. Но Руслан оказался совершенно простым человеком.

— Помнишь момент, когда ты догадался, почему находишься в Праге?

— Сомнения у меня закрались еще в аэропорту «Борисполь», когда меня там встретила съемочная группа «1+1». Хотя сначала я подумал, что мы пересеклись случайно. Но уже в самолете я понял, что здесь что-то не сходится. Кстати, это был мой первый полет на самолете.

— О чем ты сейчас мечтаешь?

— Я учу испанский язык, хочу работать дипломатом в Испании или странах Латинской Америки. И просто наслаждаться жизнью. Я верю, что все у меня будет хорошо, потому что точно знаю: мечта может стать реальностью.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в ходе благотворительного марафона ко Дню святого Николая кураторы проекта «Здійсни мрію» собрали 1 миллион 120 тысяч гривен, которые пойдут на осуществление мечты тяжелобольных детей.



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