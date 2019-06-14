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Шоу-бизнес

KAZKA представила первую песню из нового альбома (видео)

14:44 14 июня 2019 71
САша Зарицкая солистка группы KAZKA
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская группа KAZKA, солистка которой Саша Зарицкая недавно сделала интригующее заявление, порадовала поклонников новой работой. Музыканты, анонсировавшие ранее выход нового альбома Nirvana, представили его первую песню. Альбом выйдет в сентябре этого года, а его первой песней можно насладиться уже сейчас.

«Пісня Сміливих Дівчат — это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать», -отметили музыканты, представляя песню.

Сейчас KAZKA готовится к масштабному концерту в столичном Дворце спорта, который состоится 14 ноября. Во время шоу музыканты исполнят свои хиты, как «Плакала», побивший рекорды просмотров, а также представят новые песни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» представила зажигательную песню Vislovo.

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