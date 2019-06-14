KAZKA представила первую песню из нового альбома (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская группа KAZKA, солистка которой Саша Зарицкая недавно сделала интригующее заявление, порадовала поклонников новой работой. Музыканты, анонсировавшие ранее выход нового альбома Nirvana, представили его первую песню. Альбом выйдет в сентябре этого года, а его первой песней можно насладиться уже сейчас.

«Пісня Сміливих Дівчат — это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать», -отметили музыканты, представляя песню.

Сейчас KAZKA готовится к масштабному концерту в столичном Дворце спорта, который состоится 14 ноября. Во время шоу музыканты исполнят свои хиты, как «Плакала», побивший рекорды просмотров, а также представят новые песни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» представила зажигательную песню Vislovo.

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